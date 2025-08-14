Суперечка про кордони та землі: Трамп оцінив шанси на успіх зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що за успішного саміту на Алясці ініціюватиме переговори з українським лідером. Він наголосив, що Київ братиме участь у всіх обговореннях щодо можливих територіальних рішень.

Related video

Як повідомляє The Guardian, Дональд Трамп зазначив, що якщо переговори з Володимиром Путіним на Алясці пройдуть результативно, він наполягатиме на проведенні другої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, він "хотів би зробити це майже негайно", однак точних строків не назвав.

Дональд Трамп у розмові з Fox News Radio заявив, що його основним пріоритетом є просунуті переговори з Путіним. Після саміту на Алясці він має намір одразу зв’язатися із Зеленським, щоб "перевезти його туди, де вони збираються зустрітися". Однак американський президент не виключив, що цього дзвінка може й не відбутися.

"Якщо це погана зустріч, я нікому не дзвонитиму. Я йду додому. Але якщо це буде гарна зустріч, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", – зазначив він.

Трамп повідомив, що для наступних переговорів розглядаються три місця проведення. На його думку, "найпростіше було б залишитися на Алясці".

Американський лідер оцінив шанси на успіх зустрічі з Путіним на Алясці в 75%. Однак він висловив сумніви, що під час переговорів вдасться досягти миттєвого припинення вогню в Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, у розмові з президентом Сербії Александром Вучичем Трамп пояснив, що Зеленського запросить на другу зустріч із Путіним лише у разі, якщо підсумки переговорів на Алясці створять підґрунтя для прямих українсько-російських контактів. Джерела видання зазначають, що американський лідер остерігається, що присутність Зеленського на початковому етапі може ускладнити переговори.

Як повідомляв Фокус, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним на Алясці, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підписання документів не очікується.

Фокус також писав , що зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що під час запланованих на 15 серпня переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним жодне рішення не може бути ухвалено без Києва.