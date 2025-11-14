Китайские роботы готовы воевать: почему коммунисты КНР заставляют их маршировать

Китайская UBTECH Robotics официально объявила, что первая в мире массовая поставка человекоподобных роботов завершена. Сотни роботов Walker S2 уже доставлены их клиентам и партнерам.

По заявлению UBTECH, это только начало большой автоматизации и трансформации — впереди серийное производство тысяч новых роботов.

Walker S2 известен тем, что не только оснащен ИИ, но и может сам менять себе батарею.

Примечательно, что в официальном видео китайские коммунисты в лучших традициях партии оформили все под милитари-стилистику: марш, строгость шеренг, отсылка к армейской дисциплине и четкости.

К слову, в этом плане меня всегда умиляли левые: на словах они антимилитаристы и за мир, дружбу, а как только приходят к власти — так это гипермилитаризм и дрочь на военщину. Что СССР, что Куба, КНДР, КНР — все страны соцлагеря и т. д. — это гипермилитаризованные государства, максимально далекие от концептов мира и пацифизма.

Відео дня

Поэтому милитаризация даже "мирных" роботов в Китае, где у власти коммунистическая партия, не удивительна и была вполне ожидаема.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

