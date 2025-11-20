Аналитик объяснил, почему сокращение ВСУ неизбежно даже без требований РФ (видео)

Одним из пунктов "мирного плана", якобы составленного США и Россией для завершения войны, является сокращение в два раза Вооруженных сил Украины.

Несмотря на то, что официально это информация нигде не подтверждалась и не публиковалась, тема сокращения численности ВСУ у многих уже вызывает тревогу. Однако после завершения войны этот шаг и так будет неизбежен, заявил в эфире Ранок.LIVЕ политический обозреватель и общественный активист Дмитрий Снегирев.

Со ссылкой на открытые источники он говорит, что сейчас численность украинских войск составляет более миллиона. По его словам, после окончания активных боевых действий содержать такую армию будет крайне сложно.

"Нам нужно примерно $70 млрд для обеспечения армии, в том числе ее финансовых потребностей. Украинская экономика не вытягивает финансирование миллионной армии. И тогда встает вопрос: если война закончилась, и экономика Украины не вытягивает материальное обеспечение этого количества военнослужащих, зачем их держать? Соответственно, будет вопрос сокращения", – отметил гость эфира.

Снегирев подчеркивает, что это – не "российские нарративы", а то, что отвечает "украинским потребностям".

"Мы не сможем финансировать такое количество. Западной помощи уже не будет, давайте называть вещи своими именами. Никто уже не будет давать десятки миллиардов долларов на финансирование украинской армии", – еще раз подчеркнул он.

Кроме того, общественный активист высказал свое мнение по поводу якобы пункта об отсутствии иностранных войск в Украине:

"Ну они (иностранные войска, – прим. авт.) не присутствуют на территории Украины, поэтому, согласитесь, нельзя выводить подразделения иностранных войск, которых нет на территории Украины".

Отметим, что в январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский озвучивал численность ВСУ в 880 тысяч.

На сегодня запланирована встреча главы государства с американскими генералами, министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба Рэнди Джорджем, где, как утверждают источники, президента Украины будут склонять к уступкам в пользу РФ.

В частности, от него могут требовать отказа от вступления в НАТО, а также амнистии для всех военных преступлений РФ в Украине.

Напомним, согласно циркулирующей информации, в плане есть пункт о запрете на размещение иностранных миротворческих сил внутри страны, сокращение ВСУ в два раза, официальный статус русского языка и отказ от некоторых видов вооружений.

По данным американских СМИ, Дональд Трамп одобрил этот план.