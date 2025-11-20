Аналітик пояснив, чому скорочення ЗСУ неминуче навіть без вимог РФ (відео)

Одним із пунктів "мирного плану", нібито складеного США і Росією для завершення війни, є скорочення вдвічі Збройних сил України.

Незважаючи на те, що офіційно ця інформація ніде не підтверджувалася і не публікувалася, тема скорочення чисельності ЗСУ в багатьох уже викликає тривогу. Однак після завершення війни цей крок і так буде неминучим, заявив в ефірі Ранок.LIVЕ політичний оглядач і громадський активіст Дмитро Снєгирьов.

З посиланням на відкриті джерела він каже, що зараз чисельність українських військ становить понад мільйон. За його словами, після закінчення активних бойових дій утримувати таку армію буде вкрай складно.

"Нам потрібно приблизно $70 млрд для забезпечення армії, зокрема її фінансових потреб. Українська економіка не витягує фінансування мільйонної армії. І тоді постає питання: якщо війна закінчилася, і економіка України не витягує матеріальне забезпечення цієї кількості військовослужбовців, навіщо їх тримати? Відповідно, буде питання скорочення", — зазначив гість ефіру.

Снєгирьов підкреслює, що це — не "російські наративи", а те, що відповідає "українським потребам".

"Ми не зможемо фінансувати таку кількість. Західної допомоги вже не буде, давайте називати речі своїми іменами. Ніхто вже не буде давати десятки мільярдів доларів на фінансування української армії", — ще раз наголосив він.

Крім того, громадський активіст висловив свою думку щодо нібито пункту про відсутність іноземних військ в Україні:

"Ну вони (іноземні війська, — прим. авт.) не присутні на території України, тому, погодьтеся, не можна виводити підрозділи іноземних військ, яких немає на території України".

Зазначимо, що в січні 2025 року президент України Володимир Зеленський озвучував чисельність ЗСУ у 880 тисяч.

На сьогодні заплановано зустріч глави держави з американськими генералами, міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу Ренді Джорджем, де, як стверджують джерела, президента України схилятимуть до поступок на користь РФ.

Зокрема, від нього можуть вимагати відмови від вступу до НАТО, а також амністії для всіх воєнних злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, згідно з циркулювальною інформацією, у плані є пункт про заборону на розміщення іноземних миротворчих сил усередині країни, скорочення ЗСУ вдвічі, офіційний статус російської мови і відмова від деяких видів озброєнь.

За даними американських ЗМІ, Дональд Трамп схвалив цей план.