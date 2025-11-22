Мирний план як "пастка": Кремль прагне позбавити Україну підтримки США, — ISW

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), Росія намагається використати запропонований США 28-пунктовий мирний план для послаблення зв’язку України зі Сполученими Штатами та західними союзниками. Кремль одночасно відкидає більшість положень документа, зберігаючи пріоритет реалізації власних військових цілей.

Згідно з даними ISW, Москва неодноразово відмовлялася від пропозицій США щодо припинення вогню та проведення переговорів, тоді як Україна демонструє готовність до взаємодії та компромісу. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва співпрацювати зі США у рамках мирного плану, навіть враховуючи, що його умови передбачають значні поступки для України та ставлять країну у невигідне становище. Путін заявив, що план може стати основою для тривалого миру, проте вимагає детального обговорення.

Україна вже погодилася на всі пропозиції щодо припинення вогню та обміну полоненими, які пропонувала адміністрація США. Проте швидке публічне представлення плану та короткий термін для його розгляду створює враження, що саме Україна блокує переговори, хоча Кремль висловлює несхвалення документа. Аналітики зазначають, що Москва прагне ізолювати Україну від західної підтримки та зберегти можливість продовження агресії на власних умовах.

Відео дня

Фахівці підкреслюють, що план не забезпечує тривалого та справедливого миру. Axios повідомила 21 листопада, що гарантії безпеки для України, передбачені планом і подібні до статті 5 НАТО, діятимуть лише 10 років і потребуватимуть повторного підтвердження. Обмеженість гарантій відкриває Росії можливість нового вторгнення після завершення терміну дії документа.

Як відомо, українські території залишаються вразливими та створюють умови для відновлення російських наступальних дій, зокрема на південь Харківської області та схід Запорізької та Дніпропетровської областей.

Володимир Путін неодноразово повторює, що вимоги Москви залишаються незмінними з часу саміту на Алясці у серпні 2025 року. Зокрема, на засіданні Ради Безпеки 21 листопада він підтвердив, що Кремль отримав копію американського мирного плану та готовий розглядати його як основу для переговорів. Водночас він відхилив положення, які передбачають участь європейських гарантій безпеки та розгортання миротворчих контингентів в Україні.

Ба більше, за даними джерел, члени урядових структур та ультранаціоналістичні кола в Росії заявляють, що план не відповідає інтересам країни та не гарантує досягнення всіх воєнних цілей. Вони вважають, що конфлікт може завершитися лише після повної перемоги Росії на фронті та капітуляції України.

В цілому, на думку аналітиків, Кремль використовує мирний план не для припинення війни, а для послаблення західної підтримки України та збереження можливості подальшої агресії за власними умовами.

Варто зауважити, що на думку президента США Дональда Трампа, Україна в переговорах перебуває у слабкій позиції, а реальні переваги у війні залишаються на боці Росії.

Також Фокус писав, що США намагаються змусити Україну підписати мирну угоду до Дня подяки, погрожуючи припиненням підтримки. Натомість експерти кажуть, що це неможливо через складність переговорів, а Росія навряд чи погодиться на план навіть у разі підписання України.