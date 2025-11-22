Трамп розповів, чи готовий він вносити правки у мирний план США

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що мирний план з 28-ми пунктів, який був запропонований Україні, не є остаточною пропозицією.

Трамп зазначив, що досягнення миру мало статися вже давно. Про це Трамп сказав під час спілкуванні з журналістами біля Білого дому, передає офіційний акаунт швидкого реагування Білого дому.

У Трампа запитали, чи є план з 28-ми пунктів "остаточною пропозицією" для України. Він зазначив, що це не так, і в цю пропозицію можуть бути внесені зміни.

"Ми хотіли б досягти миру, це мало статися вже давно. Війна України з Росією не мала б ніколи відбутися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити," — пояснив Трамп.

Нагадаємо, що сам Трамп переконаний, що Україна в переговорах перебуває у слабкій позиції, а реальні переваги у війні залишаються на боці Росії. На думку американського лідера, заяви Зеленського про готовність до миру є лише блефом, який не змінює стратегічної переваги Кремля.

У той же час європейські країни передали США чотири контрпропозиції щодо мирного плану, який Вашингтон пропонує підписати Києву. Вони передбачають перегляд погляду на територіальне питання, а також виступають проти скорочення кількості українських військових.

Сам Дональд Трамп вважає, що Україна може прийняти рішення щодо підписання мирного плану 27 листопада на День подяки.

При цьому адміністрація Білого дому очікує, що досягти завершення війни можна до початку 2026 року. У той же час про те, що "на столі" не остаточна угода, говорить державний секретар Марко Рубіо.