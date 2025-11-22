Трамп рассказал, готов ли он вносить правки в мирный план США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мирный план из 28-ми пунктов, который был предложен Украине, не является окончательным предложением.

Трамп отметил, что достижение мира должно было произойти уже давно. Об этом Трамп сказал во время общении с журналистами возле Белого дома, передает официальный аккаунт быстрого реагирования Белого дома.

У Трампа спросили, является ли план из 28-ми пунктов "окончательным предложением" для Украины. Он отметил, что это не так, и в это предложение могут быть внесены изменения.

"Мы хотели бы достичь мира, это должно было произойти уже давно. Война Украины с Россией не должна была бы никогда произойти. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить," — пояснил Трамп.

Напомним, что сам Трамп убежден, что Украина в переговорах находится в слабой позиции, а реальные преимущества в войне остаются на стороне России. По мнению американского лидера, заявления Зеленского о готовности к миру является лишь блефом, который не меняет стратегического преимущества Кремля.

В то же время европейские страны передали США четыре контрпредложения по мирному плану, который Вашингтон предлагает подписать Киеву. Они предусматривают пересмотр взгляда на территориальный вопрос, а также выступают против сокращения количества украинских военных.

Сам Дональд Трамп считает, что Украина может принять решение о подписании мирного плана 27 ноября на День благодарения.

При этом администрация Белого дома ожидает, что достичь завершения войны можно к началу 2026 года. В то же время о том, что "на столе" не окончательное соглашение, говорит государственный секретарь Марко Рубио.