"Нам придется вести три войны": как мирный план США повлияет на ситуацию в Украине, — обозреватель NYT

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине продолжаются, но их успех остается под сомнением. Обозреватель The New York Times Дэвид Френч убежден: любое соглашение должно прежде всего гарантировать сохранение независимости Украины, иначе мир станет лишь формальной капитуляцией.

Как сообщает The New York Times, Френч отмечает, что нынешние переговоры происходят на фоне критической военной ситуации. Украина подвергается постоянным атакам на востоке страны, а город Покровск оказался под угрозой падения. Россия активно использует новые тактики, в частности массовые атаки беспилотниками "Шахед", что затрудняет работу украинской противовоздушной обороны. В то же время украинские войска наносят удары по российской энергетической инфраструктуре и усиливают собственные возможности дальнобойного нападения.

Эксперт подчеркивает, что Украина сейчас ведет не одну войну, а три. Первой он называет конфликт 2014 года в Крыму и Донбассе, второй — полномасштабное вторжение России с 24 февраля 2022 года, а третьей — потенциальный будущий конфликт, который страна может начать после перевооружения и восстановления своих сил.

"Нам придется вести три войны, — цитирует Френч украинского чиновника, — и это только вторая".

По мнению Френча, главным испытанием любого мирного плана остается вопрос независимости Украины. Он критикует 28-пунктовый план, предложенный администрацией Трампа в начале месяца, который предусматривал передачу России всего Донбасса и ограничение украинских войск до 600 тысяч человек. Такое соглашение, по его мнению, создало бы критический дисбаланс сил и фактически лишило бы Украину средств для самозащиты.

В то же время, как сообщает Френч, украинская сторона вместе с США разрабатывает контрпредложение, позволяющее увеличить численность армии до 800 тысяч и сохранить способность противодействовать российской агрессии. Однако эти же элементы делают соглашение неприемлемым для России, которая не заинтересована в сильной и независимой Украине.

"Путин даже не признает Украину как законное государство. Для него допустимыми результатами являются или полное господство, или уничтожение", — отмечает обозреватель.

Френч также отмечает роль США и Запада: без непоколебимой американской поддержки Украина не сможет долго противостоять российской промышленной и военной мощи. Любое перемирие должно учитывать не только территориальные вопросы, но и возможность Украины оставаться свободным государством.

По его словам, российская стратегия предусматривает два варианта: продолжать кровопролитные атаки на фронте или заставить Украину пойти на уступки через международное давление. Однако первый путь слишком дорогой, а второй делает критически важными дипломатические переговоры, где Украина должна отстоять свою независимость.

"Если США позволят Украине рискнуть своей свободой ради прекращения огня, это будет не дипломатическое достижение, а национальный позор", — резюмирует Френч.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал прекратить войну только при условии выхода ВСУ из неоккупированных районов Донецкой области; в противном случае он готов продолжать боевые действия.

Также Фокус писал, президент США Дональд Трамп не смог выполнить обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Его последний мирный план, наполненный требованиями Кремля, частично учитывает интересы Украины, но Россия отказывается идти на уступки.