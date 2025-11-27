"Нам доведеться вести три війни": як мирний план США вплине на ситуацію в Україні, — оглядач NYT

Мирні переговори щодо припинення війни в Україні продовжуються, але їхній успіх залишається під сумнівом. Оглядач The New York Times Девід Френч переконаний: будь-яка угода має насамперед гарантувати збереження незалежності України, інакше мир стане лише формальною капітуляцією.

Як повідомляє The New York Times, Френч зазначає, що нинішні переговори відбуваються на фоні критичної військової ситуації. Україна зазнає постійних атак на сході країни, а місто Покровськ опинилося під загрозою падіння. Росія активно використовує нові тактики, зокрема масові атаки безпілотниками "Шахед", що ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Водночас українські війська завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі та посилюють власні можливості далекобійного нападу.

Експерт підкреслює, що Україна зараз веде не одну війну, а три. Першою він називає конфлікт 2014 року у Криму та Донбасі, другою — повномасштабне вторгнення Росії з 24 лютого 2022 року, а третьою — потенційний майбутній конфлікт, який країна може почати після переозброєння та відновлення своїх сил.

"Нам доведеться вести три війни, — цитує Френч українського високопосадовця, — і це лише друга".

На думку Френча, головним випробуванням будь-якого мирного плану залишається питання незалежності України. Він критикує 28-пунктовий план, запропонований адміністрацією Трампа на початку місяця, який передбачав передачу Росії всього Донбасу та обмеження українських військ до 600 тисяч осіб. Така угода, на його думку, створила б критичний дисбаланс сил і фактично позбавила Україну засобів для самозахисту.

Водночас як повідомляє Френч, українська сторона разом із США розробляє контрпропозицію, що дозволяє збільшити чисельність армії до 800 тисяч та зберегти здатність протидіяти російській агресії. Проте ці ж елементи роблять угоду неприйнятною для Росії, яка не зацікавлена в сильній і незалежній Україні.

"Путін навіть не визнає Україну як законну державу. Для нього допустимими результатами є або повне панування, або знищення", — зазначає оглядач.

Френч також наголошує на ролі США та Заходу: без непохитної американської підтримки Україна не зможе довго протистояти російській промисловій і військовій потужності. Будь-яке перемир’я повинно враховувати не лише територіальні питання, а й можливість України залишатися вільною державою.

За його словами, російська стратегія передбачає два варіанти: продовжувати кровопролитні атаки на фронті або змусити Україну піти на поступки через міжнародний тиск. Однак перший шлях занадто дорогий, а другий робить критично важливими дипломатичні переговори, де Україна має відстояти свою незалежність.

"Якщо США дозволять Україні ризикнути своєю свободою заради припинення вогню, це буде не дипломатичне досягнення, а національна ганьба", — резюмує Френч.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін пообіцяв припинити війну лише за умови виходу ЗСУ з неокупованих районів Донецької області; в іншому випадку він готовий продовжувати бойові дії.

Також Фокус писав, президент США Дональд Трамп не зміг виконати обіцянку завершити війну в Україні за 24 години. Його останній мирний план, наповнений вимогами Кремля, частково враховує інтереси України, але Росія відмовляється йти на поступки.