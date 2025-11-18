Санкции против России: Трамп собирается подписать новый законопроект, однако выдвигает одно требование, — Reuters

Президент США Дональд Трамп собирается подписать новый законопроект республиканцев о введении санкций в отношении России, однако выдвигает единственное требование. Новые санкции коснутся стран, торгующих с Кремлем.

Дональд Трамп хочет, чтобы за ним сохранились окончательные полномочия по принятию решений о любых таких мерах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, осведомленного в этом вопросе.

Накануне американский лидер выразил поддержку законопроекту от республиканцев о введении новых санкционных ограничений в отношении Кремля. Их планируют ввести в связи с тем, что российские власти не демонстрируют желания завершать войну в Украине.

"Он (Дональд Трамп — ред.) его подпишет. Он дал об этом сигнал прошлой ночью", — заявил неназванный чиновник в ответ на вопрос о том, поддержит ли американский лидер решение республиканцев.

При этом, как добавил собеседник, Белый дом будет настаивать на конкретной формулировке, которая будет гарантировать, что Трамп сохранит контроль над санкциями и сам будет принимать любые решения по ним.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантировало бы президенту окончательное принятие решений по санкциям", — заявил чиновник.

В случае, если такой пункт будет включен в законопроект, Дональд Трамп, вероятно, подпишет его.

В то же время Белый дом продолжает работать над переговорами с российской стороной по завершению войны в Украине, рассказал чиновник.

"Мы точно до сих пор над этим работаем. Просто этот вопрос не был в центре новостей, потому что у нас так много всего происходит", — пояснил он.

Новые санкции США против России: что известно

Накануне, 17 ноября, президент Дональд Трамп объявил о том, что поддерживает законопроект Республиканской партии США о введении новых санкций против России. По словам американского лидера, новые ограничения коснутся тех стран, которые ведут бизнес с Россией.

Трамп также пояснил, что санкции касаются любых стран, добавив, что в перечень может попасть в частности Иран.

