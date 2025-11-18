Санкції проти Росії: Трамп збирається підписати новий законопроєкт, однак висуває одну вимогу, — Reuters

Президент США Дональд Трамп збирається підписати новий законопроєкт республіканців про запровадження санкцій щодо Росії, однак висуває єдину вимогу. Нові санкції торкнуться країн, що торгують з Кремлем.

Дональд Трамп хоче, аби за ним збереглися остаточні повноваження щодо прийняття рішень про будь-які такі заходи. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника США, обізнаного у цьому питанні.

Напередодні американський лідер висловив підтримку законопроєкту від республіканців щодо запровадження нових санкційних обмежень стосовно Кремля. Їх планують ввести у зв'язку з тим, що російська влада не демонструє бажання завершувати війну в Україні.

"Він (Дональд Трамп — ред.) його підпише. Він дав про це сигнал минулої ночі", — заявив неназваний посадовець у відповідь на питання про те, чи підтримає американський лідер рішення республіканців.

При цьому, як додав співрозмовник, Білий дім наполягатиме на конкретному формулюванні, яке гарантуватиме, що Трамп збереже контроль над санкціями й сам прийматиме будь-які рішення щодо них.

"Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантував би президенту остаточне прийняття рішень щодо санкцій", — заявив посадовець.

У випадку, якщо такий пункт буде включено до законопроєкту, Дональд Трамп, ймовірно, підпише його.

Водночас Білий дім продовжує працювати над переговорами з російською стороною щодо завершення війни в Україні, розповів посадовець.

"Ми точно досі над цим працюємо. Просто це питання не було в центрі новин, бо у нас так багато всього відбувається", — пояснив він.

Нові санкції США проти Росії: що відомо

Напередодні, 17 листопада, президент Дональд Трамп оголосив про те, що підтримує законопроєкт Республіканської партії США щодо впровадження нових санкцій проти Росії. За словами американського лідера, нові обмеження торкнуться тих країн, що ведуть бізнес із Росією.

Трамп також пояснив, що санкції стосуються будь-яких країн, додавши, що до переліку може потрапити зокрема Іран.

Нагадаємо, 16 листопада видання Axios розповіло, що Швейцарія змогла знизити мита США, задобривши Трампа розкішними подарунками.

Також 14 листопада у Washington Post повідомили, що адміністрація Трампа готується депортувати в Україну емігрантів з СРСР та ще 78 осіб.