Адміністрація Трампа готується депортувати в Україну емігрантів з СРСР і ще 78 осіб

Посол України у США Ольга Стефанишина заявила, що посольству відомо про "приблизно 80 громадян України", щодо яких ухвалено остаточні рішення про висилку "у зв'язку з порушеннями законодавства США". Але двоє з них не мають паспорта України.

Адміністрація Трампа готується депортувати чоловіків, які приїхали з України, назад, оскільки уряд США прагне збільшити масштаби депортацій, а Україна робить кроки зі зміцнення відносин із Вашингтоном, повідомляє Washington Post.

Міністерство юстиції США в судовому позові, поданому в середу, заявило, що уряд США планує депортувати 41-річного Романа Суровцева в Україну вже наступного понеділка, 17 листопада. Його адвокати заявили, що, судячи з усього, Імміграційна та митна поліція намагається вислати "значну кількість" громадян України, а іншим затриманим повідомляють, що їх депортують "військовими рейсами в Україну або в Польщу в понеділок".

Посол України у США Ольга Стефанишина заявила, що вислати зі США можуть приблизно 80 громадян України, і влада США працює над логістичними питаннями для проведення висилки, "враховуючи відсутність прямого міжнародного повітряного сполучення з Україною".

"Слід зазначити, що депортація — широко використовуваний правовий механізм, передбачений імміграційним законодавством більшості країн світу. Це стандартна процедура, що застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови перебування в США, незалежно від їхнього громадянства", — сказала Стефанишина.

Журналісти зазначають, що раніше Україна не надто охоче співпрацювала зі США в питаннях депортації, але ситуація може змінитися, оскільки Україна щосили намагається відбити російські атаки, набрати солдатів і зберегти підтримку уряду США.

"США можуть депортувати стільки, скільки захочуть. Ми знайдемо їм гідне застосування", — заявив радник президента України Володимира Зеленського, який побажав залишитися невідомим.

Адвокати Суровцева заявили, що вони стурбовані тим, що українці та інші колишні громадяни Радянського Союзу ризикують бути висланими без надання їм можливості опротестувати депортацію.

"Принаймні в деяких випадках затриманим, очевидно, не дають права продемонструвати страх перед депортацією. Це незаконно. Україна — зона бойових дій, наразі діє воєнний стан, і цілком імовірно, що всіх депортованих примусово призовуть до армії і відправлять на фронт, де їм загрожує висока ймовірність загибелі", — повідомили журналісти.

Газета Washington Post поговорила з сім'єю Суровцева, а також зі ще одним емігрантом, сім'ям яких повідомили, що їх відправлять в Україну.

Співробітники імміграційної та митної поліції (ICE) повідомили Андрію Бернику, що він вилетить до Польщі чартерним рейсом, а потім його передадуть українській владі, яка доставить його в Україну. Берник розповів, що приїхав до США 1990 року у віці 13 років як єврейський біженець із Радянського Союзу. Він також розповів, що в якийсь момент у нього була грін-карта, і він намагався отримати український паспорт, але так і не отримав його.

Берник був засуджений за вбивство другого ступеня понад десять років тому, коли збив на авто свого родича. Берник вийшов достроково і в Україну їхати не хоче.

"Я заслуговую на депортацію, але не в зону бойових дій — не туди, де зараз триває війна. Як ви можете депортувати мене туди, де йде війна?", — сказав Берник.

Роман Суровцев, який народився до здобуття Україною незалежності 1991 року, легально приїхав до США з сім'єю у віці чотирьох років, оселився в Каліфорнії й отримав посвідку на проживання. У 18 років він скоїв крадіжку зі зломом. У 19 років він разом із друзями скоїв озброєне викрадення мотоцикла. Він відсидів понад 11 років у в'язниці штату Каліфорнія.

Імміграційний суддя постановив депортувати його 2014 року. У той час влада України заявила, що не може підтвердити його громадянство. Росія також відмовилася його прийняти. Зрештою його відпустили, оскільки Верховний суд 2001 року постановив, що затримані не можуть утримуватися під вартою нескінченно.

Протягом наступного десятиліття Суровцев став християнином, одружився з громадянкою США, у нього народилося двоє дітей — зараз їм п'ять і три роки — і він заснував малярську компанію в районі Далласа. Він реєструвався в імміграційній та митній поліції (ICE) у міру необхідності. У серпні його знову заарештували під час кампанії президента Дональда Трампа з масової депортації нелегальних іммігрантів, включно з тими, хто був звільнений раніше.

Того ж місяця він подав до федерального суду Техасу позов із вимогою про звільнення, заявивши, що його навряд чи депортують в Україну. У вересні він також переконав прокурорів штату Каліфорнія домогтися скасування судимості за викрадення автомобіля в надії відновити свій легальний статус.

31 жовтня окружний суддя США Джеймс Хендрікс, призначений Трампом у Північному окрузі Техасу, відхилив клопотання Суровцева про звільнення, заявивши, що постанова про його депортацію "безперечно обґрунтована" і що його можна депортувати в Росію або третю країну, якщо Україна відмовиться його прийняти. Він зазначив, що за Трампа висилка в інші країни стала більш поширеною.

Адвокати Суровцева стверджували, що він заслуговує на повторну бесіду зі співробітником служби надання притулку, щоб визначити, чи має він обґрунтовані побоювання депортації в Україну, оскільки за останнє десятиліття багато що змінилося.

"Він неодноразово повідомляв ICE, що побоюється депортації в Україну, країну, яка наразі перебуває у стані війни і зазнає вторгнення. Суровцев не тільки зіткнеться з високою ймовірністю загибелі від рук російських військових, а й, як іноземець, який розмовляє російською, а не українською, він також зіткнеться з високою ймовірністю переслідування з боку української влади", — написали його адвокати в судовій заяві.

Кількість українців, депортованих на батьківщину, скорочується. Якщо чутки про депортацію 80 осіб підтвердяться, це буде найбільше число за останні роки. За даними ICE, у 2024 фінансовому році зі США було депортовано 53 українці.

