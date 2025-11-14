Администрация Трампа готовится депортировать в Украину эмигрантов из СССР и еще 78 человек

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", в отношении которых вынесены окончательные решения о высылке "в связи с нарушениями законодательства США". Но двое из них не имеют паспорта Украины.

Администрация Трампа готовится депортировать мужчин, приехавших из Украины, обратно, поскольку правительство США стремится увеличить масштабы депортаций, а Украина предпринимает шаги по укреплению отношений с Вашингтоном, сообщает Washington Post.

Министерство юстиции США в судебном иске, поданном в среду, заявило, что правительство США планирует депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину уже в следующий понедельник, 17 ноября. Его адвокаты заявили, что, по всей видимости, Иммиграционная и таможенная полиция пытается выслать "значительное число" граждан Украины, а другим задержанным сообщают, что их депортируют "военными рейсами в Украину или в Польшу в понедельник".

Відео дня

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что выслать из США могут примерно 80 граждан Украины и власти США работают над логистическими вопросами для проведения высылки, "учитывая отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

"Следует отметить, что депортация — широко используемый правовой механизм, предусмотренный иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это стандартная процедура, применяемая ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия пребывания в США, независимо от их гражданства", — сказала Стефанишина.

Журналисты отмечают, что ранее Украина не слишком охотно сотрудничала с США в вопросах депортации, но ситуация может измениться, поскольку Украина изо всех сил пытается отразить российские атаки, набрать солдат и сохранить поддержку правительства США.

"США могут депортировать столько, сколько захотят. Мы найдем им достойное применение", — заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться неизвестным.

Адвокаты Суровцева заявили, что они обеспокоены тем, что украинцы и другие бывшие граждане Советского Союза рискуют быть высланными без предоставления им возможности опротестовать депортацию.

"По крайней мере, в некоторых случаях задержанным, по всей видимости, не дают права продемонстрировать страх перед депортацией. Это незаконно. Украина — зона боевых действий, в настоящее время действует военное положение, и вполне вероятно, что все депортированные будут принудительно призваны в армию и отправлены на фронт, где им грозит высокая вероятность гибели", - сообщили журналисты.

Газета Washington Post поговорила с семьей Суровцева, а также с еще одним эмигрантом, семьям которых сообщили, что их отправят в Украину.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE) сообщили Андрею Бернику, что он вылетит в Польшу чартерным рейсом, а затем будет передан украинским властям, которые доставят его в Украину. Берник рассказал, что приехал в США в 1990 году в возрасте 13 лет как еврейский беженец из Советского Союза. Он также рассказал, что в какой-то момент у него была грин-карта, и он пытался получить украинский паспорт, но так и не получил его.

Берник был осужден за убийство второй степени более десяти лет назад, когда сбил на авто своего родственника. Берник вышел досрочно и в Украину ехать не хочет.

"Я заслуживаю депортации, но не в зону боевых действий — не туда, где сейчас идет война. Как вы можете депортировать меня туда, где идет война?», — сказал Берник.

Роман Суровцев, родившийся до обретения Украиной независимости в 1991 году, легально приехал в США с семьей в возрасте четырех лет, поселился в Калифорнии и получил вид на жительство. В 18 лет он совершил кражу со взломом. В 19 лет он вместе с друзьями совершил вооруженный угон мотоцикла. Он отсидел более 11 лет в тюрьме штата Калифорния.

Иммиграционный судья постановил депортировать его в 2014 году. В то время власти Украины заявили, что не могут подтвердить его гражданство. Россия также отказалась его принять. В итоге его отпустили, так как Верховный суд в 2001 году постановил, что задержанные не могут содержаться под стражей бесконечно.

В течение следующего десятилетия Суровцев стал христианином, женился на гражданке США, у него родилось двое детей — сейчас им пять и три года — и он основал малярную компанию в районе Далласа. Он регистрировался в иммиграционной и таможенной полиции (ICE) по мере необходимости. В августе его снова арестовали во время кампании президента Дональда Трампа по массовой депортации нелегальных иммигрантов, включая тех, кто был освобожден ранее.

В том же месяце он подал в федеральный суд Техаса иск с требованием об освобождении, заявив, что его вряд ли депортируют в Украину. В сентябре он также убедил прокуроров штата Калифорния добиться отмены судимости за угон автомобиля в надежде восстановить свой легальный статус.

31 октября окружной судья США Джеймс Хендрикс, назначенный Трампом в Северном округе Техаса, отклонил ходатайство Суровцева об освобождении, заявив, что постановление о его депортации "бесспорно обосновано" и что он может быть депортирован в Россию или третью страну, если Украина откажется его принять. Он отметил, что при Трампе высылка в другие страны стала более распространенной.

Адвокаты Суровцева утверждали, что он заслуживает повторной беседы с сотрудником службы предоставления убежища, чтобы определить, есть ли у него обоснованные опасения депортации в Украину, поскольку за последнее десятилетие многое изменилось.

"Он неоднократно сообщал ICE, что опасается депортации в Украину, страну, которая в настоящее время находится в состоянии войны и подвергается вторжению. Суровцев не только столкнется с высокой вероятностью гибели от рук российских военных, но и, как иностранец, говорящий по-русски, а не по-украински, он также столкнется с высокой вероятностью преследования со стороны украинских властей", — написали его адвокаты в судебном заявлении.

Число украинцев, депортированных на родину, сокращается. Если слухи о депортации 80 человек подтвердятся, это будет самое большое число за последние годы. По данным ICE, в 2024 финансовом году из США было депортировано 53 украинца.

Напомним, 73-летняя гражданка Индии Харджит Каур была депортирована из Соединенных Штатов Америки после более 30 лет проживания в стране. Инцидент произошел в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, США, после того, как женщина тщетно пыталась получить статус беженки.

А ранее из Польши депортировали 15 украинцев, которые, по словам польской стороны, представляли угрозу национальной безопасности.