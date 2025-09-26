Депортирована из США после 30 лет проживания: 73-летнюю женщину задержали во время визита в иммиграционную службу

73-летняя гражданка Индии Харджит Каур депортирована из Соединенных Штатов Америки после более 30 лет проживания в стране. Инцидент произошел в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, США, после того, как женщина тщетно пыталась получить статус беженки.

Как сообщает BBC, иммиграционные служащие задержали Харджит Каур 8 сентября, во время плановой регистрации. Задержание вызвало резкую реакцию среди представителей сикхской общины в США.

Женщина переехала в США в 1991 году вместе с двумя малолетними сыновьями. Она поселилась в городе Геркулес, штат Калифорния, стремясь избежать политической нестабильности в своем родном штате Пенджаб в Индии. В течение многих лет она неоднократно пыталась легализовать свой статус, но получила отказ в предоставлении убежища.

Адвокат женщины Дипак Ахлувалия заявил о неприемлемых условиях содержания под стражей. Он сообщил, что госпожа Каур не имеет никаких судимостей и подверглась жесткому обращению со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США.

"После такой долгой жизни в США вас внезапно задерживают и депортируют таким образом; лучше умереть, чем столкнуться с этим", — сказала Харджит Каур газете The Times of India по прибытии в Дели.

19 сентября женщину перевели в следственный изолятор в штате Джорджия. 22 сентября ее депортировали в Индию. Адвокат отметил, что клиентку не отпустили домой для прощания с семьей и сбора личных вещей.

Дипак Ахлувалия опубликовал видеообращение в Instagram, где подробно описал условия содержания.

"Она провела 60-70 часов под стражей без надлежащих условий для сна, несмотря на перенесенную операцию по двойной замене коленного сустава", — заявил адвокат.

Он также утверждал, что охранники ограничивали женщину в еде и лекарствах.

"Ей предоставили только лед для приема лекарств, но отказали в диетическом питании", — добавил Ахлувалия.

Представители BBC обратились к ICE за комментариями по этой ситуации, но ответа на момент публикации материала не получили.

Харджит Каур прожила в США более 30 лет, из которых 20 лет работала швеей в магазине сари. Она регулярно платила налоги и вела закономерный образ жизни. По законодательству США, искатели убежища имеют право на легальное трудоустройство до принятия окончательного решения по их делу.

После окончательного отклонения апелляции женщина осталась в стране без соответствующего статуса. Она объяснила это отсутствием необходимых документов для возвращения в Индию.

С тех пор Харджит Каур обязана была являться в иммиграционные органы каждые шесть месяцев. Именно во время одного из таких визитов ее задержали. Этот случай вызвал волну возмущения среди местной общины.

Сторонники женщины организовали протестные акции в Калифорнии. Они требовали объяснений относительно причин депортации пожилой женщины, которая долгое время прожила в стране.

