Тюрьма или депортация: Трамп пригрозил студентам, которые выйдут на протесты

Университеты, которые допустят выступления студентов, потеряют федеральное финансирование, заявил американский президент. Угрозы касаются "незаконных" митингов.

Related video

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил учащихся колледжей школ и университетов, что будет их наказывать за "незаконные выступления". Одним категориям он обещает депортацию, другим — пожизненное исключение и даже тюрьму. Заявление американского президента появилось днем 4 марта в его аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп обратился к студентам и учебным заведениям и описал, как будет наказывать за "незаконные выступления". Во-первых, учебные заведения, которые допустят такую активность молодежи, потеряют федеральное финансирование. Во-вторых, молодежь будет отвечать в зависимости от того, имеют ли люди гражданство США или нет. Не гражданам угрожают заключением или депортацией на родину. Гражданам — пожизненное исключение или тюрьма, написал президент. Также представитель американского народа заявил, что все выступления, если они все же будут, должны происходить с открытыми лицами.

"БЕЗ МАСОК! Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал Трамп.

Политик не объяснил, какие именно выступления он будет считать "незаконными" и касается ли это требования быть с открытым лицом на протестах.

Заявление Трампа — сообщение в Truth Social о студентах и беспорядках Фото: Скриншот

Заявление Трампа — детали

Отметим, в США свобода слова и свобода мирных собраний регулируется первой поправкой к Конституции. В поправке указано, что свободу слова нельзя ограничивать законами, которые принимает Конгресс. При этом не упоминают об ограничениях, например, в федеральном финансировании учебных заведений, о которых предупредил Трамп.

Заявление Трампа — первая поправка к Конституции США Фото: Скриншот

Отметим, при предыдущей каденции Трамп уже встречался с массовыми беспорядками. В частности, в 2020 году в Миннеаполисе начались протесты после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда президент США пригрозил применить все возможные средства для подавления протестов, которые превратились из мирных собраний в беспорядки и грабеж. Как написало издание "Радио Свобода", в штат Миннесота ввели Национальную гвардию: решение принимал президент или губернатор.

Напоминаем, 3 марта Дональд Трамп анонсировал важное событие, которое произойдет вечером 4 марта (по времени Вашингтона). Кроме того, он подписал распоряжение о повышении тарифов на торговлю с Китаем и Канадой.