Журналисты пишут, что введение новых пошлин против Канады, Китая и Мексики повлияет на цены для американских рядовых и промышленных потребителей — от металлов и алкоголя до лекарств и нефтегазовой продукции.

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Президент США Дональд Трамп планирует расширять масштабы ведения торговой войны в мире, введя новые тарифы против Канады, Мексики и Китая и объявив о планах введения дополнительных налогов на импорт ряда товаров из ЕС. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Журналисты пишут, что полный перечень товаров будет охватывать почти все виды продукции для американских предприятий и потребителей — от металлов и сырьевых товаров до алкогольных напитков и лекарств. также в этих списках указывают полупроводники, фармацевтические препараты, ряд цветных металлов (сталь, алюминий, медь), а также нефть и газ.

"Если эти меры будут приняты как постоянные, они кардинально изменят торговые связи США с другими странами и нанесут ущерб мировой экономике", — указывают журналисты.

Сам президент США убежден, что введение высоких тарифов на ряд иностранных товаров не приведет к росту инфляции в США. Он добавил, что тарифы "не вызывают инфляцию", а "будут способствовать успеху".

Также Трамп раскритиковал ЕС, который, по мнению главы Белого дома, не "берет [наши] автомобили и нашу сельскохозяйственную продукцию" и по сути "они не берут почти ничего". Глава США также сообщил, что введет новые налоги на импорт нефти и газа, а впоследствии — на сталь и алюминий.

"Это будет огромная сумма денег для нашей страны, огромная сумма. Тарифы сделают нас очень богатыми и очень сильными", — цитируют СМИ слова 47-го президента США.

Ранее сообщалось, как НАТО хочет предложить Трампу компромисс по Гренландии. В НАТО беспокоятся, что США может выйти из альянса из-за спора по Гренландии. С другой стороны, если Трамп решит аннексировать остров силой, это подорвет репутацию организации.

Впоследствии стало известно, что Трамп хочет вместе с Путиным сделать что-то "значительное" для прекращения войны. Также глава США добавил, что, если бы был он президентом, войны не было бы. Сейчас же он хочет положить ей окончательный конец.