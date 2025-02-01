"Безпрецедентний план": Трамп планує запровадити мита на майже всю імпортну продукцію, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що запровадження нових мит проти Канади, Китаю та Мексики вплине на ціни для американських пересічних і промислових споживачів — від металів і алкоголю до ліків і нафтогазової продукції.

Related video

Президент США Дональд Трамп планує розширювати масштаби ведення торгівельної війни у світі, запровадивши нові тарифи проти Канади, Мексики та Китаю та оголосивши про плани запровадження додаткових податків на імпорт низки товарів із ЄС. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Журналісти пишуть, що повний перелік товарів охоплюватиме майже всі види продукції для американських підприємств і споживачів — від металів і сировинних товарів до алкогольних напоїв і ліків.Також у цих списках вказують напівпровідники, фармацевтичні препарати, низку кольорових металів (сталь, алюміній, мідь), а також нафта та газ.

"Якщо ці заходи будуть вжиті як постійні, вони кардинально змінять торгівельні зв'язки США з іншими країнами та завдадуть шкоди світовій економіці", — вказують журналісти.

Сам президент США переконаний, що запровадження високих тарифів на низку іноземних товарів не призведе до зростання інфляції в США. Він додав, що тарифи "не спричинюють інфляцію", а "сприятимуть успіху".

Також Трамп розкритикував ЄС, який, на думку глави Білого дому, не "бере [наші] автомобілі та нашу сільськогосподарську продукцію" і по суті "вони не беруть майже нічого". Глава США також повідомив, що запровадить нові податки на імпорт нафти та газу, а згодом — щодо сталі та алюмінію.

"Це буде величезна сума грошей для нашої країни, величезна сума. Тарифи зроблять нас дуже багатими та дуже сильними", — цитують ЗМІ слова 47-го президента США.

Раніше повідомлялося, як НАТО хоче запропонувати Трампу компроміс щодо Гренландії. В НАТО непокояться, що США може вийти з альянсу через суперечку щодо Гренландії. З іншого боку, якщо Трамп вирішить анексувати острів силою, це підірве репутацію організації.

Згодом стало відомо, що Трамп хоче разом з Путіним зробити щось "значне" для припинення війни. Також очільник США додав, що, якби був він президентом, війни не було б. Зараз же він хоче покласти їй остаточний край.