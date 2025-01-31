Угроза репутации: НАТО хочет предложить Трампу компромисс по Гренландии, — СМИ

В НАТО беспокоятся, что США может выйти из альянса из-за спора насчет Гренландии. С другой стороны, если Трамп решит аннексировать остров силой, это подорвет репутацию организации.

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Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует предложить компромисс президенту США Дональду Трампу, который хочет купить Гренландию и создает этим серьезные вызовы для альянса. В НАТО хотят предложить американскому лидеру расширение военного присутствия союзников в Арктике. Об этом сообщили источники в альянсе немецкому информационному агентству DPA, пишет немецкое медиа ProSieben.

Источники сообщили журналистам, что сейчас в НАТО ведутся неформальные переговоры по инициативе Трампа. Предложение о расширении присутствия может базироваться на оборонных планах, принятых в 2023 году. В этих секретных документах предусмотрено повышение возможностей сдерживания и обороны на крайнем севере.

Авторы материала отмечают, что военные США по соглашению с Королевством Данией уже размещены на космической базе Питуффик в Гренландии. Эти соглашения в частности предусматривают эксплуатацию систем предупреждения о ракетной угрозе, миссии противоракетной обороны и космического наблюдения. На базе также присутствуют датские вооруженные силы.

Заинтересованность Трампа в приобретении Гренландии беспокоит членов НАТО из-за его заявлений о том, что он не исключает применения военного и экономического принуждения для получения контроля над островом. Дебаты по Гренландии в альянсе считают опасными, говорят источники. С одной стороны, если ведущий член НАТО начнет угрожать силой аннексировать территорию другого государства, это разрушит доверие к организации, тем более на фоне вторжения РФ в Украину и претензий Китая к Тайваню. С другой стороны, выход США из альянса из-за этого спора тоже был бы катастрофой для НАТО, потому что силы сдерживания организации базируются прежде всего на американском ядерном арсенале и вооруженных силах.

Дипломаты отмечают, что предложенный компромисс по увеличению военного присутствия сработает только если Дональд Трамп действительно озабочен безопасностью в регионе, а не посягает на гренландские залежи сырья.

Трамп и Гренландия: история спора

Дональд Трамп говорил о желании "купить" Гренландию и присоединить к США еще во время своего первого срока в 2017 — 2021 годах. Накануне инаугурации на второй президентский срок в 2025 году он снова заговорил о том, что хочет "купить" Гренландию с "целью национальной безопасности и свободы во всем мире".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 7 января отреагировала на желание Трампа приобрести Гренландию и сказала, что Гренландия принадлежит гренландцам.

25 января СМИ писали, что Трамп в телефонном разговоре с Метте Фредериксен в агрессивной форме требовал у премьера Дании продать Гренландию.

26 января американский президент объяснил журналистам, зачем США остров. По его словам, это нужно "для защиты свободного мира", а отказ Дании заключить соглашение будет "недружественным актом".

28 января источники Bloomberg заявили, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен просит помощи у Европы в противостоянии идеям Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

По результатам опроса компании Verian, проведенного по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq и опубликованного 29 января, большинство жителей Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью США.