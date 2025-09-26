Депортована із США після 30 років проживання: 73-річну жінку затримали під час візиту до імміграційної служби

73-річну громадянку Індії Харджіт Каур депортовано зі Сполучених Штатів Америки після понад 30 років проживання у країні. Інцидент стався у місті Сан-Франциско, штат Каліфорнія, США, після того, як жінка марно намагалася отримати статус біженки.

Related video

Як повідомляє BBC, імміграційні службовці затримали Харджіт Каур 8 вересня, під час планової реєстрації. Затримання викликало різку реакцію серед представників сикхської громади у США.

Жінка переїхала до США у 1991 році разом з двома малолітніми синами. Вона оселилася у місті Геркулес, штат Каліфорнія, прагнучи уникнути політичної нестабільності у своєму рідному штаті Пенджаб в Індії. Протягом багатьох років вона неодноразово намагалася легалізувати свій статус, але отримала відмову у наданні притулку.

Адвокат жінки Діпак Ахлувалія заявив про неприйнятні умови утримання під вартою. Він повідомив, що пані Каур не має жодних судимостей і зазнала жорсткого поводження з боку співробітників Імміграційної та митної служби США.

"Після такого тривалого життя у США вас раптово затримують і депортують таким чином; краще померти, ніж зіткнутися з цим", – сказала Харджіт Каур газеті The Times of India після прибуття до Делі.

19 вересня жінку перевели до слідчого ізолятора у штаті Джорджія. 22 вересня її депортували до Індії. Адвокат зазначив, що клієнтку не відпустили додому для прощання з родиною та збору особистих речей.

Діпак Ахлувалія опублікував відеозвернення в Instagram, де детально описав умови утримання.

"Вона провела 60-70 годин під вартою без належних умов для сну, попри перенесену операцію з подвійної заміни колінного суглоба", – заявив адвокат.

Він також стверджував, що охоронці обмежували жінку у їжі та ліках.

"Їй надали лише лід для приймання ліків, але відмовили у дієтичному харчуванні", – додав Ахлувалія.

Представники BBC звернулися до ICE за коментарями щодо цієї ситуації, але відповіді на момент публікації матеріалу не отримали.

Харджіт Каур прожила у США понад 30 років, з яких 20 років працювала швачкою у магазині сарі. Вона регулярно сплачувала податки та вела закономірний спосіб життя. За законодавством США, шукачі притулку мають право на легальне працевлаштування до прийняття остаточного рішення по їхній справі.

Після остаточного відхилення апеляції жінка залишилася у країні без відповідного статусу. Вона пояснила це відсутністю необхідних документів для повернення до Індії.

З того часу Харджіт Каур зобов'язана була з'являтися до імміграційних органів кожні шість місяців. Саме під час одного з таких візитів її затримали. Цей випадок викликав хвилю обурення серед місцевої громади.

Прихильники жінки організували протестні акції у Каліфорнії. Вони вимагали пояснень щодо причин депортації літньої жінки, яка довгий час прожила у країні.

Як повідомляв Фокус, Президент США Дональд Трамп попередив людей, які навчаються у коледжах, школах та університетах, що буде їх карати за "незаконні виступи" депортацією.

Фокус також писав, що депортація мігрантів зі США ставить під загрозу американську армію.