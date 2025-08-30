Польша депортировала 15 украинцев: представляли угрозу безопасности (видео)

Польские пограничники принудительно привезли к границе 15 граждан Украины, которые представляли угрозу общественной безопасности, и передали их украинской стороне.

Украинские граждане, высланные из Польши, неоднократно наказывались за правонарушения, информирует RMF24.

Иностранцы, уверяют в пограничной полиции, представляли угрозу общественной безопасности и порядку на польской территории.

Люди, привлеченные к процедуре депортации, уже неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения, среди которых хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, организация незаконного пересечения польской границы и др.

Данные по иностранцам были внесены в список лиц, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным. При этом им выносили запрет на повторный въезд в Польшу сроком от 5 до 10 лет.

По информации польского министерства внутренних дел, с начала года из страны уже насильно было выдворено 1,1 тыс. иностранцев.

Напомним, около 900 тысяч украинцев, проживающих в Польше, с 30 сентября потеряют право на легализацию, утверждает польский журналист Марек Сеирант. У них не будет права на медицинские услуги и легальную работу. Из-за этих мер бюджет Польши потеряет более $1,5 млрд.

Также Фокус писал, как украинский журналист Виталий Мазуренко лишился должности заместителя главного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику Кароля Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".