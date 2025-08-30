Польща депортувала 15 українців: становили загрозу безпеці (відео)

Польські прикордонники примусово привезли до кордону 15 громадян України, які становили загрозу громадській безпеці, та передали їх українській стороні.

Українські громадяни, вислані з Польщі, неодноразово каралися за правопорушення, інформує RMF24.

Іноземці, запевняють у прикордонній поліції, становили загрозу громадській безпеці та порядку на польській території.

Люди, залучені до процедури депортації, вже неодноразово каралися за різноманітні злочини і правопорушення, серед яких зберігання наркотичних і психотропних речовин, крадіжки, пограбування, керування автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння, організація незаконного перетину польського кордону та ін.

Дані щодо іноземців були внесені до списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. При цьому їм виносили заборону на повторний в'їзд до Польщі терміном від 5 до 10 років.

За інформацією польського міністерства внутрішніх справ, з початку року з країни вже насильно виїхало 1,1 тис. іноземців.

Нагадаємо, близько 900 тисяч українців, які проживають у Польщі, з 30 вересня втратять право на легалізацію, стверджує польський журналіст Марек Сеірант. У них не буде права на медичні послуги та легальну роботу. Через ці заходи бюджет Польщі втратить понад $1,5 млрд.

Також Фокус писав, як український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику Кароля Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".