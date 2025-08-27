"Роздягають до білизни": пропаганда РФ розганяє новий фейк про польських прикордонників

Низка російських Telegram-каналів поширюють інформацію про те, що українські громадяни нібито піддаються принизливому огляду на пунктах пропуску з Польщею.

Зокрема, вони повідомляють, що українців вибірково перевіряють на наявність символіки та атрибутики ОУН-УПА, змушують роздягатися до спідньої білизни та вимагають розблокувати телефони для перевірки. Однак ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД опублікували знімок інформаційного стенда, яким ілюструють цю "новину" пропагандисти, де перелічено всі варіанти перевірки на кордоні, причому в слові роздягтися допущено помилку — "розігнутися" замість "роздягнутися".

Російська пропаганда "намалювала" інформаційні стенди з неправдивою інформацією Фото: ЦПД

Поруч розміщено знімок справжнього інформаційного стенду на українсько-польському кордоні, який зовсім не схожий на той, який розганяє пропаганда РФ.

За інформацією Львівського прикордонного загону, ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин.

"Зображення інформаційних стендів, поширюваних ворожими TG-каналами, було змінено за допомогою графічних редакторів. Крім того, вони містять безліч русизмів, орфографічних і пунктуаційних помилок, що є типовою ознакою фейку", — підкреслили в Центрі.

Так виглядає справжній інформаційний стенд на кордоні Фото: ЦПД

