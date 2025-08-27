"Раздевают до белья": пропаганда РФ разгоняет новый фейк о польских пограничниках

Ряд российских Telegram-каналов распространяют информацию о том, что украинские граждане якобы подвергаются унизительному досмотру на пунктах пропуска с Польшей.

В частности, они сообщают, что украинцев избирательно проверяют на наличие символики и атрибутики ОУН-УПА, заставляют раздеваться до нижнего белья и требуют разблокировать телефоны для проверки. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД опубликовали снимок информационного стенда, которым иллюстрируют эту "новость" пропагандисты, где перечислены все варианты проверки на границе, причем в слова раздеться допущена ошибка – "розігнутися" вместо "роздягнутися".

Российская пропаганда "нарисовала" информационные стенды с ложной информацией Фото: ЦПД

Рядом размещен снимок настоящего информационного стенда на украинско-польской границе, который совершенно не похож на тот, который разгоняет пропаганда РФ.

По информации Львовского пограничного отряда, эти сообщения являются очередным примером российских информационных атак, направленных на подрыв украинско-польских отношений.

"Изображение информационных стендов, распространяемых вражескими TG-каналы, было изменено с помощью графических редакторов. Кроме того, они содержат множество русизмов, орфографических и пунктуационных ошибок, являющихся типичным признаком фейка", – подчеркнули в Центре.

Так выглядит настоящий информационный стенд на границе Фото: ЦПД

