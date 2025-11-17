Трамп анонсував нові санкції щодо Кремля: торкнуться країн, що торгують з РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував можливе введення нових санкцій проти Росії, які торкнуться країн, що ведуть бізнес з Кремлем.

Майбутні санкції стосуватимуться будь-яких країн, які торгують з Росією. Відповідний законопроєкт наразі готують у Республіканській партії США. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву президента США

"Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, опинялася під дуже суворими санкціями", — заявив Дональд Трамп.

Американський лідер не розкрив деталей законопроєкту. Однак він згадав про одну з країн, яка може опинитися у переліку тих, хто потрапить під "жорсткі" американські санкції за ведення бізнесу з Росією.

"До цього списку можуть додати Іран", — зазначив Дональд Трамп.

Останні антиросійські санкції США: що відомо

Варто зауважити, що у жовтні Міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження нових санкцій проти Кремля у зв'язку з небажанням Росії припиняти війну в Україні. Тоді обмеження торкнулися найбільших нафтових компаній РФ — "Лукойла" та "Роснефти", а також їхніх дочірніх компаній.

Одразу після цього, як писало медіа The Moscow Times, акції "Роснефти" та "Лукойла" стрімко обвалилися вже у перші дні.

Зазначимо, що 5 листопада у Reuters розповіли, що Ірак припинив відвантаження російської нафти, яку виробляє компанія "Лукойл", через побоювання з приводу санкцій, накладених США.

Нагадаємо, 4 листопада видання Sky News повідомляло, що Індія збільшила закупівлі російської нафти, попри санкції Дональда Трампа.