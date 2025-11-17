Трамп анонсировал новые санкции в отношении Кремля: коснутся стран, торгующих с РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал возможное введение новых санкций против России, которые коснутся стран, ведущих бизнес с Кремлем.

Будущие санкции будут касаться любых стран, которые торгуют с Россией. Соответствующий законопроект сейчас готовят в Республиканской партии США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента США

"Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, которая ведет бизнес с Россией, оказывалась под очень строгими санкциями", — заявил Дональд Трамп.

Американский лидер не раскрыл деталей законопроекта. Однако он упомянул об одной из стран, которая может оказаться в перечне тех, кто попадет под "жесткие" американские санкции за ведение бизнеса с Россией.

"В этот список могут добавить Иран", — отметил Дональд Трамп.

Відео дня

Последние антироссийские санкции США: что известно

Стоит заметить, что в октябре Министерство финансов США официально объявило о введении новых санкций против Кремля в связи с нежеланием России прекращать войну в Украине. Тогда ограничения коснулись крупнейших нефтяных компаний РФ — "Лукойла" и "Роснефти", а также их дочерних компаний.

Сразу после этого, как писало медиа The Moscow Times, акции "Роснефти" и "Лукойла" стремительно обвалились уже в первые дни.

Отметим, что 5 ноября в Reuters рассказали, что Ирак прекратил отгрузку российской нефти, которую производит компания "Лукойл", из-за опасений по поводу санкций, наложенных США.

Напомним, 4 ноября издание Sky News сообщало, что Индия увеличила закупки российской нефти, несмотря на санкции Дональда Трампа.