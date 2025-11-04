Индия увеличила закупки российской нефти, проигнорировав санкции Трампа

Импорт российской сырой нефти в Индию вырос с 1,44 млн баррелей в сутки в сентябре до 1,48 млн баррелей в сутки в октябре.

В данные не включена нефть из Казахстана, экспортируемая из России, однако даже приведенное количество указывает на то, что Индия продолжает игнорировать санкции Дональда Трампа, пишет Sky News.

В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ранее введя ограничения на торговлю с Индией.

Как сообщало информационное агентство Reuters, эти меры должны были побудить индийские нефтеперерабатывающие компании приостановить новые заказы и искать альтернативы.

Индийские компании Reliance Industries (RELI.NS), Mangalore Refineries and Petrochemicals (MRPL.NS) и HPCL-Mittal Energy прекратили закупки российской нефти, в то время как другие НПЗ рассматривают возможность покупки нефти, добываемой не подпадающими под санкции российскими производителями.

"Мы наблюдаем рост импорта в первые три недели (ноября). Импорт российской нефти сократится не раньше 21 ноября, но, безусловно, после этой даты", – уверен аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Новые санкции США направлены против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний – "Лукойла" и "Роснефти". Штаты дали компаниям срок до 21 ноября на прекращение операций с этими российскими производителями.

По данным Международного энергетического агентства, после вторжения Москвы на Украину в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской сырой нефти, поставляемой морем, импортировав 1,9 млн баррелей в сутки за первые девять месяцев 2025 года, что составляет около 40% от общего объема экспорта России.

