Індія збільшила закупівлі російської нафти, проігнорувавши санкції Трампа

Імпорт російської сирої нафти в Індію зріс з 1,44 млн барелів на добу у вересні до 1,48 млн барелів на добу в жовтні.

До даних не включено нафту з Казахстану, що експортується з Росії, проте навіть наведена кількість вказує на те, що Індія продовжує ігнорувати санкції Дональда Трампа, пише Sky News.

Минулого місяця США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, раніше запровадивши обмеження на торгівлю з Індією.

Як повідомляло інформаційне агентство Reuters, ці заходи мали спонукати індійські нафтопереробні компанії призупинити нові замовлення і шукати альтернативи.

Індійські компанії Reliance Industries (RELI.NS), Mangalore Refineries and Petrochemicals (MRPL.NS) і HPCL-Mittal Energy припинили закупівлі російської нафти, тоді як інші НПЗ розглядають можливість купівлі нафти, яку видобувають російські виробники, що не підпадають під санкції.

"Ми спостерігаємо зростання імпорту в перші три тижні (листопада). Імпорт російської нафти скоротиться не раніше 21 листопада, але, безумовно, після цієї дати", — упевнений аналітик Kpler Суміт Рітолія.

Нові санкції США спрямовані проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній — "Лукойла" і "Роснефти". Штати дали компаніям термін до 21 листопада на припинення операцій із цими російськими виробниками.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, після вторгнення Москви в Україну у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської сирої нафти, що поставляється морем, імпортувавши 1,9 млн барелів на добу за перші дев'ять місяців 2025 року, що становить близько 40% від загального обсягу експорту Росії.

