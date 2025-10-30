Індія придумала, як отримати російську нафту в обхід санкцій США, — Reuters

Попри нещодавні санкції США та Європейського Союзу проти Росії та її нафтових гігантів, морський експорт російської сировини продовжує працювати в штатному режимі.

Індія все ще може закуповувати російську нафту через посередників. Про це повідомляє видання Reuters.

Згідно з інформацією LSEG і джерел видання, у жовтні експорт із західних портів Росії — Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ — становитиме близько 2,33 мільйона барелів на добу. Цей показник відповідає переглянутій місячній програмі експорту, попри обмеження, пов'язані з погодою, і санкційні заходи Заходу.

При цьому американські санкції офіційно набудуть чинності з 22 листопада. До 21 листопада компанії мають завершити угоди з "Роснефтью" і "Лукойлом". Джерела Reuters зазначають, що Індія і Туреччина, як очікується, дотримуватимуться цих обмежень. Однак кораблі, що залишають балтійські порти, досягнуть індійських нафтопереробних заводів тільки після 21 листопада, оскільки шлях займає близько чотирьох тижнів.

"Усе, що вантажиться в Приморську, гарантовано прибуде до Індії після 21 листопада", — повідомив один із трейдерів.

Водночас індійські НПЗ ще не ухвалили рішення щодо подальших закупівель російської нафти. Компанія Reliance Industries, один з найбільших покупців, заявила, що оцінює вплив санкцій на свої поточні контракти.

Reuters повідомляє, що продаж російської нафти може бути перенаправлено через посередників і торгові компанії. Такий підхід збільшить витрати для продавців, але дасть змогу захистити покупців від ризиків, пов'язаних із санкціями.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня у США та ЄС оголосили про рішення щодо нових санкцій проти Кремля. У ЄС зокрема анонсували 19 пакет санкцій.

Також 7 жовтня Служба зовнішньої розвідки України розповіла, як санкції Заходу б'ють по Кремлю.