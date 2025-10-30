Индия придумала, как получить российскую нефть в обход санкций США, — Reuters

Несмотря на недавние санкции США и Европейского Союза против России и ее нефтяных гигантов, морской экспорт российского сырья продолжает работать в штатном режиме.

Индия все еще может закупать российскую нефть через посредников. Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно информации LSEG и источников издания, в октябре экспорт из западных портов России — Приморск, Усть-Луга и Новороссийск — составит около 2,33 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель соответствует пересмотренной месячной программе экспорта, несмотря на ограничения, связанные с погодой, и санкционные меры Запада.

При этом американские санкции официально вступят в силу с 22 ноября. До 21 ноября компании должны завершить сделки с "Роснефтью" и "Лукойлом". Источники Reuters отмечают, что Индия и Турция, как ожидается, будут соблюдать эти ограничения. Однако корабли, покидающие балтийские порты, достигнут индийских нефтеперерабатывающих заводов только после 21 ноября, поскольку путь занимает около четырех недель.

"Все, что грузится в Приморске, гарантированно прибудет в Индию после 21 ноября", — сообщил один из трейдеров.

В то же время индийские НПЗ еще не приняли решения по дальнейшим закупкам российской нефти. Компания Reliance Industries, один из крупнейших покупателей, заявила, что оценивает влияние санкций на свои текущие контракты.

Reuters сообщает, что продажа российской нефти может быть перенаправлена через посредников и торговые компании. Такой подход увеличит расходы для продавцов, но позволит защитить покупателей от рисков, связанных с санкциями.

Напомним, вечером 22 октября в США и ЕС объявили о решении относительно новых санкций против Кремля. В ЕС в частности анонсировали 19 пакет санкций.

Также 7 октября Служба внешней разведки Украины рассказала, как санкции Запада бьют по Кремлю.