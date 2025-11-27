Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать мирные переговоры: угрожал "потерей страны"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября публично призвал президента Украины Владимира Зеленского поддержать мирный план США по урегулированию войны и "не торпедировать" переговорный процесс. Политик убежден, что предложенный Вашингтоном документ является рабочей основой и получил положительную оценку со стороны президента России Владимира Путина, хотя, по его словам, проект был подготовлен "в спешке" и требует детализации.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Лукашенко заявил, что Зеленскому необходимо договариваться, чтобы сохранить Украину в тех нынешних границах. При этом он подверг критике решения Украины в первые годы войны, заявив, что выполнение Минских соглашений могло бы предотвратить конфликт.

Обращаясь к украинскому президенту, Лукашенко подчеркнул, что сейчас главный вопрос — сохранить государственность.

"Если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было. И Украина была бы в границах, как они хотят, 1991 года. Оказавшись тогда прав, хочу не совет дать — хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс", — сказал Лукашенко.

Відео дня

По мнению белорусского президента, в случае отказа от переговоров Киев рискует "потерять страну полностью", а миллионы украинцев окажутся перед неопределенным будущим. При этом Лукашенко заявил, что "как никогда верит" в близость окончания войны, хотя признал, что ситуация может резко измениться.

"Подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть все: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть. В один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение. И Трамп тут прав, когда он поджимает одну и другую стороны", — заявил белорусский лидер.

Важно

Кремлевские ловушки: как именно Путин пытается обмануть Трампа в вопросе мирного урегулирования

Лукашенко также отметил, что план должен содержать максимально точные формулировки, особенно если речь идет о территориальных или военных вопросах.

"Пусть на меня не обидится команда Дональда Трампа, но план составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен. Все должно быть до мелочи прописано", — подчеркнул он, добавив, что расплывчатые положения могут привести к разночтениям в будущем.

Вместе с тем белорусский лидер назвал работу США "колоссальной" и отверг утверждения, что американские предложения учитывают интересы России больше, чем Украины. По его словам, Дональд Трамп и его команда "основательно" взаимодействовали и с Москвой, и с Киевом, и с европейскими столицами, а Россия якобы оказалась более "договороспособной".

"Надо прекратить эту войну. В этой войне боюсь, что не будет победителя. Это катастрофа. Знаете, почему не будет, если вдруг… Ну а если будет победитель — это не Европейский союз, если от них откажутся США… Вот так экспромтом я могу сказать. Мы подумаем еще над этими вопросами. Впереди большая, тяжелая работа. Там много чего: и Запорожская станция, и золотовалютные резервы России…Там все учтено. Не без интересов США. Штрих Трампа, как экономиста, там присутствует. Не буду конкретизировать", — добавил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко в контексте коррупционного скандала в Украине заявил о том, что Владимиром Зеленским "руководят" западные партнеры, отдавая приказы о том, кого нужно уволить.

7 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что не верит недавним попыткам Александра Лукашенко показать якобы доброту к украинскому народу. Глава государства отметил, что в последнее время в публичном пространстве президент соседней страны стал "очень болтливым".