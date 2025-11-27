Лукашенко закликав Зеленського не торпедувати мирні переговори: погрожував "втратою країни"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 листопада публічно закликав президента України Володимира Зеленського підтримати мирний план США щодо врегулювання війни і "не торпедувати" переговорний процес. Політик переконаний, що запропонований Вашингтоном документ є робочою основою та отримав позитивну оцінку з боку президента Росії Володимира Путіна, хоча, за його словами, проєкт було підготовлено "поспіхом", він потребує деталізації.

В інтерв'ю журналісту ВГТРК Павлу Зарубіну Лукашенко заявив, що Зеленському необхідно домовлятися, щоб зберегти Україну в тих нинішніх кордонах. При цьому він піддав критиці рішення України в перші роки війни, заявивши, що виконання Мінських угод могло б запобігти конфлікту.

Звертаючись до українського президента, Лукашенко підкреслив, що зараз головне питання — зберегти державність.

"Якби Україна виконала Мінські домовленості, війни б не було. І Україна була б у кордонах, як вони хочуть, 1991 року. Опинившись тоді правий, хочу не пораду дати — хочу просто сказати те, що бачу я. Якщо ти хочеш, щоб Україна збереглася в тих кордонах, у яких вона сьогодні є, з урахуванням реалій на фронті, потрібно домовлятися, не треба торпедувати переговорний процес", — сказав Лукашенко.

На думку білоруського президента, у разі відмови від переговорів Київ ризикує "втратити країну повністю", а мільйони українців опиняться перед невизначеним майбутнім. При цьому Лукашенко заявив, що "як ніколи вірить" у близькість закінчення війни, хоча визнав, що ситуація може різко змінитися.

"Подумай, виходячи з реальної обстановки, як зберегти те, що у тебе є. А в тебе є все: і вихід до моря, і Одеса твоя, і Миколаїв. А цього може не бути. В одну мить, в одну мить. Тому треба все зважити й ухвалити зважене рішення. І Трамп тут правий, коли він підтискає одну й іншу сторони", — заявив білоруський лідер.

Лукашенко також зазначив, що план має містити максимально точні формулювання, особливо якщо йдеться про територіальні або військові питання.

"Нехай на мене не образиться команда Дональда Трампа, але план складено поспіхом. Не хочу сказати, що вже зовсім на коліні, але поспіхом. Його треба представити в легкотравному варіанті. Без широкого тлумачення, щоб усе було конкретно. Якщо там територіальні якісь вирішуються питання, то все має бути прописано до метра, кілометра. Які війська, де війська, хто має бути, хто не повинен. Усе має бути до дрібниці прописано", — наголосив він, додавши, що розпливчасті положення можуть призвести до різночитань у майбутньому.

Водночас білоруський лідер назвав роботу США "колосальною" і відкинув твердження, що американські пропозиції враховують інтереси Росії більше, ніж України. За його словами, Дональд Трамп і його команда "ґрунтовно" взаємодіяли і з Москвою, і з Києвом, і з європейськими столицями, а Росія нібито виявилася більш "договороздатною".

"Треба припинити цю війну. У цій війні боюся, що не буде переможця. Це катастрофа. Знаєте, чому не буде, якщо раптом... Ну а якщо буде переможець — це не Європейський союз, якщо від них відмовляться США... Ось так експромтом я можу сказати. Ми подумаємо ще над цими питаннями. Попереду велика, важка робота. Там багато чого: і Запорізька станція, і золотовалютні резерви Росії... Там усе враховано. Не без інтересів США. Штрих Трампа, як економіста, там присутній. Не буду конкретизувати", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в контексті корупційного скандалу в Україні заявив про те, що Володимиром Зеленським "керують" західні партнери, віддаючи накази про те, кого потрібно звільнити.

7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить нещодавнім спробам Олександра Лукашенка показати нібито доброту до українського народу. Глава держави зазначив, що останнім часом у публічному просторі президент сусідньої країни став "дуже балакучим".