"Уберут и тебя": Лукашенко заявил, что Зеленским "манипулируют из-за океана" (видео)

Многолетний лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Владимиром Зеленским руководят западные партнеры, отдавая приказы о том, кого нужно уволить.

Самопровозглашенный президент Беларуси собрал журналистов, где, в частности, пообщался о коррупционном скандале в Украине. Видео опубликовало российское пропагандистское СМИ "Риа-Новости".

Лукашенко заявил, что коррупция в Украине — не новое явление. И в масштабах Украины 100 млн долларов, о которых сейчас идет речь, не являются большими.

"Главное то, что их за ниточки-веревочки из-за границы, из-за океана начинают дергать. Им руководили раньше, а сейчас тем более. Этого убери, этого, этого, этого, этого. Убирает. Но уберут же и тебя", — предупредил Зеленского Лукашенко.

При этом он отметил, что в Беларуси тоже есть коррупция, но Лукашенко, в отличие от Зеленского, "никогда не поддерживал мошенников".

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что уровень доверия населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому значительно упал после разоблачения НАБУ коррупционной схемы в энергетике. Только за неделю уровень поддержки снизился на 40%.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк после коррупционного скандала заявил, что коррупция присуща всем странам, независимо от политического строя. Впрочем ключевым отличием между демократическими и авторитарными режимами является реакция государства на факт хищения.

При этом ключевые представители власти советуют главе государства уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.

Также западные СМИ отмечали, что ни одно антикоррупционное расследование, которое касалось бы представителей власти, со времен начала президентского срока Зеленского, не имело столь же серьезного эффекта на статус Зеленского.