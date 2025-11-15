"Коррупция — неотъемлемая часть экономики": у Зеленского высказались об энергетическом скандале

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о хищении средств, выделенных на защиту энергетической инфраструктуры.

По словам Михаила Подоляка, коррупция присуща всем странам, независимо от политического строя. Однако ключевым отличием между демократическими и авторитарными режимами является реакция государства на факт хищения, заявил советник руководителя ОП в эфире телемарафона.

Михаил Подоляк высказался о коррупции в энергетике

"Любой коррупционный скандал всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции. И это правильно. Но с точки зрения управляемости и в либеральных демократиях и в авторитарных системах такие кейсы происходят. То есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики", — сказал Подоляк.

Чиновник отметил, что коррупционные скандалы требуют быстрой и жесткой реакции от президента и государственных институтов. По его мнению, именно это наблюдается в Украине.

"Украина, на мой взгляд, в рамках энергетической коррупционной схемы реагирует так, как должна реагировать любая либеральная демократическая страна" — заявил советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, сейчас расследование коррупционного скандала в энергетике продолжается. Он также отметил, что уже есть соответствующие политические и юридические решения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе из состава СНБО министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Фокус также сообщал, что директор НАБУ и руководитель САП Александр объяснили, при каких условиях ключевой фигурант дела "Мидаса" Тимур Миндич смог покинуть Украину, а также оценили риски побега других участников схемы.