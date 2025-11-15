"Корупція – невід'ємна частина економіки": у Зеленського висловилися про енергетичний скандал

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо розкрадання коштів, виділених на захист енергетичної інфраструктури.

За словами Михайла Подоляка, корупція притаманна всім країнам, незалежно від політичного устрою. Однак ключовою відмінністю між демократичними та авторитарними режимами є реакція держави на факт розкрадання, заявив радник керівника ОП в ефірі телемарафону.

Михайло Подоляк висловився про корупцію в енергетиці

"Будь-який корупційний скандал завжди викликає, м’яко кажучи, максимально емоційні реакції. І це правильно. Але з точки зору керованості і в ліберальних демократіях і в авторитарних системах такі кейси відбуваються. Тобто корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки", — сказав Подоляк.

Важливо

Повернення золотого унітазу: як скандал із Міндічем показав, що Україна залишилася на рівні Кучми

Чиновник наголосив, що корупційні скандали потребують швидкої та жорсткої реакції від президента та державних інституцій. На його думку, саме це спостерігається в Україні.

"Україна, на мій погляд, в рамках енергетичної корупційної схеми реагує так, як має реагувати будь-яка ліберальна демократична країна" — заявив радник керівника ОП.

За словами Подоляка, наразі розслідування корупційного скандалу в енергетиці продовжується. Він також зазначив, що вже є відповідні політичні та юридичні рішення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про виведення зі складу РНБО міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі".

Фокус також повідомляв, що директор НАБУ та керівник САП Олександр пояснили, за яких умов ключовий фігурант справи "Мідаса" Тимур Міндіч зміг залишити Україну, а також оцінили ризики втечі інших учасників схеми.