"Приберуть і тебе": Лукашенко заявив, що Зеленським "маніпулюють з-за океану" (відео)

Багаторічний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Володимиром Зеленським керують західні партнери, віддаючи накази про те, кого потрібно звільнити.

Самопроголошений президент Білорусі зібрав журналістів, де, зокрема, поспілкувався про корупційний скандал в Україні. Відео опублікувало російське пропагандистське ЗМІ "Риа-Новости".

Лукашенко заявив, що корупція в Україні — не нове явище. І в масштабах України 100 млн доларів, про які зараз йдеться, не є великими.

"Головне те, що їх за ниточки-мотузочки з-за кордону, з-за океану починають смикати. Ним керували раніше, а зараз тим паче. Цього прибери, цього, цього, цього. Прибирає. Але приберуть же і тебе", — попередив Зеленського Лукашенко.

Водночас він зазначив, що у Білорусі теж є корупція, але Лукашенко, на відміну від Зеленського, "ніколи не підтримував шахраїв".

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що рівень довіри населення до президента України Володимира Зеленського значно впав після викриття НАБУ корупційної схеми в енергетиці. Лише за тиждень рівень підтримки знизився на 40%.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк після корупційного скандалу заявив, що корупція притаманна всім країнам, незалежно від політичного устрою. Утім ключовою відмінністю між демократичними та авторитарними режимами є реакція держави на факт розкрадання.

Водночас ключові представники влади радять очільнику держави звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Також західні ЗМІ зазначали, що жодне антикорупційне розслідування, яке стосувалося б представників влади, з часів початку президентського терміну Зеленського, не мало настільки ж серйозного ефекту на статус Зеленського.