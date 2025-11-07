Болтливый Лукашенко заплатит за участие во вторжении в Украину, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит недавним попыткам Александра Лукашенко показать якобы доброту к украинскому народу, ведь именно с территории его страны Россия напала на Украину утром 24 февраля 2022 года.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

Зеленский ответил Лукашенко

"Лукашенко надо не забывать, потому что сейчас он что-то очень болтливым в медиа стал и показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта в четыре утра с ракетами, которая пришла, не нужна. Если он думает, что своими словами немножечко заговорит нашу память... мы молодые люди, все очень хорошо помним, и он все равно будет платить за то, что сделал, а именно допустил наступление со своей территории. Начало полномасштабной войны прилетело по нам с территории Беларуси. Никто это забывать не будет", — подчеркнул президент Украины.

Эти слова Зеленский сказал в контексте того, что Украина никогда не согласится на мирные переговоры с РФ на территории Беларуси, поскольку эта страна помогает Кремлю в его агрессии.

Словам президента Украины предшествовало заявление Александра Лукашенко во время открытия моста через реку Припять. Тогда он сделал вид, что сочувствует украинцам из-за войны, и пригласил их приезжать к нему в страну на работу.

"Приезжайте, украинцы! Мы с радостью вас примем. Вашим семьям, вашим детям обеспечим такую жизнь, как белорусам... Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые понимают нас, разговаривают с нами на одном языке... Впрочем, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой", — заявил Лукашенко.

В конце ноября Александр Лукашенко подтвердил развертывание "Орешника" в Беларуси.

А в конце сентября Лукашенко заявил, что считал президента Украины Владимира Зеленского своим сыном.