"Чепуха полная": Лукашенко назвал Зеленского своим сыном (видео)

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считал украинского главу Владимира Зеленского своим сыном до момента, когда президент Украины негативно ответил на предложение Минска капитулировать перед Москвой.

Лукашенко решил пожаловаться на президента Украины, когда встречался в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает "Белта".

Александр Лукашенко обиделся на Зеленского

"Я человек уже, как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский — старики мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная!", - сообщил Лукашенко и призвал "держаться друг за друга", потому что никто никого "там" не ждет.

И призвал сохранять то, что нажито предыдущими поколениями, и сделал реверанс в сторону Кремля, заявив, что Россия должна сыграть в этом плане сохранения нажитого "главную роль". Также Лукашенко посетовал, что СССР развалился.

Официальные белорусские СМИ сообщили, что "Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства". А мировое большинство стремится к сотрудничеству "на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС".

По мнению Лукашенко СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах.

Напомним, Александр Лукашенко обиделся на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября. Лукашенко перед этим сообщил, что сейчас "на столе лежит очень хорошее предложение" по Украине. Причем его условия "выгодные и одобрены американцами". В случае отказа от наработок украинцы "потеряют всю Украину".

В ответ Зеленский заметил, что ему сложно реагировать на эти заявления Лукашенко, заявив, что он "живет в своем мире", в котором изолировался тридцать лет назад. И напомнил о суверенитете и независимости Беларуси.

"Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. Они там, два довольно пожилых человека, о чем-то разговаривают. Мне сложно комментировать то, о чем они говорят", — заключил Владимир Зеленский.

Напомним, Лукашенко недавно ответил на вопрос, доехал ли российский комплекс "Орешник" до Беларуси. До конца 2025 года оружие уже разместят в стране.

А тем временем власти Эстонии вслед за Польшей обратились к своим гражданам с призывами воздержаться от поездок в Беларусь, аргументировав это тем, что ситуация во время пребывания на территории страны "может стать крайне неприятной".