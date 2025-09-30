"Нісенітниця повна": Лукашенко назвав Зеленського своїм сином (відео)

Голова Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважав українського голову Володимира Зеленського своїм сином до моменту, коли президент України негативно відповів на пропозицію Мінська капітулювати перед Москвою.

Лукашенко вирішив поскаржитися на президента України, коли зустрічався в Мінську з головами урядових делегацій, які беруть участь у засіданнях Євразійської міжурядової ради і Ради глав урядів СНД, повідомляє "Белта".

Олександр Лукашенко образився на Зеленського

"Я людина вже, як нещодавно сказав тут мій колега, якого своїм сином вважав, Володя Зеленський — люди похилого віку ми тут із Путіним, десь там шепочемось по кутах на шкоду іншим. Нісенітниця повна!", — повідомив Лукашенко і закликав "триматися один за одного", тому що ніхто нікого "там" не чекає.

І закликав зберігати те, що нажито попередніми поколіннями, і зробив реверанс у бік Кремля, заявивши, що Росія повинна зіграти в цьому плані збереження нажитого "головну роль". Також Лукашенко поскаржився, що СРСР розвалився.

Офіційні білоруські ЗМІ повідомили, що "Білорусь бачить у СНД і ЄАЕС серйозних учасників створення справедливого багатополярного світоустрою". А світова більшість прагне до співпраці "на принципах рівноправності, взаємоповаги, без диктату і погроз, незаконних обмежень і примусу. І це підтвердив саміт ШОС, що нещодавно відбувся в КНР".

На думку Лукашенка СНД має закріпитися як авторитетна, впливова організація, що на ділі сприяє зміцненню рівноправних відносин у політичній і гуманітарній сферах.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко образився на заяву президента України Володимира Зеленського на Варшавському безпековому форумі 29 вересня. Лукашенко перед цим повідомив, що зараз "на столі лежить дуже хороша пропозиція" щодо України. Причому її умови "вигідні і схвалені американцями". У разі відмови від напрацювань українці "втратять всю Україну".

У відповідь Зеленський зауважив, що йому складно реагувати на ці заяви Лукашенка, заявивши, що він "живе у своєму світі", в якому ізолювався тридцять років тому. І нагадав про суверенітет і незалежність Білорусі.

"Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає в гості в цей світ. Вони там, дві досить літні людини, про щось розмовляють. Мені складно коментувати те, про що вони говорять", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно відповів на запитання, чи доїхав російський комплекс "Ліщина" до Білорусі. До кінця 2025 року зброю вже розмістять у країні.

А тим часом влада Естонії слідом за Польщею звернулася до своїх громадян із закликами утриматися від поїздок до Білорусі, аргументувавши це тим, що ситуація під час перебування на території країни "може стати вкрай неприємною".