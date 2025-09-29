"Літня людина у своєму світі": Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію про капітуляцію

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про загрозу "втрати всієї України", якщо Київ не прийме мирну пропозицію Росії. Володимир Зеленський у відповідь назвав його "досить літньою людиною".

Related video

Президент Білорусі Олександр Лукашенко живе у своєму світі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі 29 вересня.

У п'ятницю, 26 вересня, Лукашенко зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним у Москві. Вони обговорювали деталі майбутньої мирної угоди щодо України близько п'яти годин.

Лукашенко заявив, що зараз "на столі лежить дуже хороша пропозиція" щодо України. Причому її умови "вигідні і схвалені американцями". У разі відмови від напрацювань українці "втратять всю Україну".

У відповідь Зеленський зауважив, що йому складно реагувати на ці заяви Лукашенка.

"Він, чесно кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття в цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", — відповів Зеленський.

Також президент України нагадав Лукашенку про суверенітет і незалежність Білорусі.

"Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає в гості в цей світ. Вони там, дві досить літні людини, про щось розмовляють. Мені складно коментувати те, про що вони говорять", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно відповів на запитання, чи доїхав російський комплекс "Ліщина" до Білорусі. До кінця 2025 року зброю вже розмістять у країні.

Фокус уже писав про посилення військової присутності Білорусі біля кордону з Україною. Мінськ активно модернізує аеродроми і будує нові бази.