"Пожилой человек в своем мире": Зеленский ответил Лукашенко на предложение о капитуляции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об угрозе "потери всей Украины", если Киев не примет мирное предложение России. Владимир Зеленский в ответ назвал его "довольно пожилым человеком".

Президент Беларуси Александр Лукашенко живет в своем мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября.

В пятницу, 26 сентября, Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Они обсуждали детали будущей мирной сделки по Украине около пяти часов.

Лукашенко заявил, что сейчас "на столе лежит очень хорошее предложение" по Украине. Причем его условия "выгодные и одобрены американцами". В случае отказа от наработок украинцы "потеряют всю Украину".

В ответ Зеленский заметил, что ему сложно реагировать на эти заявления Лукашенко.

"Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", — ответил Зеленский.

Также президент Украины напомнил Лукашенко о суверенитете и независимости Беларуси.

"Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. Они там, два довольно пожилых человека, о чем-то разговаривают. Мне сложно комментировать то, о чем они говорят", — заключил Владимир Зеленский.

Напомним, Лукашенко недавно ответил на вопрос, доехал ли российский комплекс "Орешник" до Беларуси. До конца 2025 года оружие уже разместят в стране.

Фокус уже писал об усилении военного присутствия Беларусь у границы с Украиной. Минск активно модернизирует аэродромы и строит новые базы.