Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на столе лежит "очень хорошее предложение" по миру в Украине. Он предупредил, что если украинцы не примут его, то "потеряют страну".

Как сообщает Reuters, Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве, где они обсуждали детали будущей мирной инициативы. Российский лидер должен лично объявить это предложение.

"Очень хорошее предложение" для Украины

Лукашенко отметил важность предложенных условий для Украины.

"Это хорошее предложение для Украины, предложения, которые Дональд Трамп услышал, в частности, на Аляске, и которые были переданы в Вашингтон для рассмотрения и обсуждения. Очень хорошее предложение", — сказал Лукашенко.

Он также добавил: "Если украинцы не примут эти предложения, будет так, как было в начале специальной военной операции. Будет еще хуже; они потеряют Украину".

Мысли Лукашенко в интервью росСМИ

Условия мирного урегулирования

Хотя конкретные детали предложения не разглашаются, известно, что Россия ранее выдвигала условия, которые включают:

Передачу оккупированных территорий

Отказ от членства в НАТО

Ограничение численности вооруженных сил

Лукашенко отметил: "Чтобы избежать потери всей Украины, [Зеленский] должен не просто вести переговоры, а соглашаться на выгодные условия — условия, которые, в общем, были одобрены американцами".

Предложение трехсторонних переговоров

Белорусский лидер предложил формат переговоров с участием трех стран.

"Как лидеры трех славянских государств, мы должны сесть за стол переговоров и достичь согласия", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что детали предложения будут объявлены непосредственно Путиным: "Мы с президентом Путиным обсуждали это, но я не буду об этом говорить. Сам президент скажет".

Напомним, что Лукашенко является ближайшим союзником Путина и регулярно встречается с ним для обсуждения политических вопросов. Как сообщалось ранее, Беларусь поддержала российскую агрессию против Украины, предоставив свою территорию для размещения российских войск.

