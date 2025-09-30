"Ситуация может стать крайне неприятной": Эстония предостерегла граждан от поездок в Беларусь

Власти Эстонии обратились к своим гражданам с призывами воздержаться от поездок в Беларусь, аргументировав это тем, что ситуация во время пребывания на территории страны "может стать крайне неприятной". За несколько дней до этого Польша также призвала своих граждан не ездить в Беларусь, а тех, кто уже там, немедленно покинуть страну.

Предостережение относительно поездок граждан в Беларусь выразили в Министерстве иностранных дел Эстонии из-за "многочисленных случаев" задержания эстонцев и представителей других стран как на территории, так и на границе. Об этом пишет медиа ERR со ссылкой на призыв МИД.

В ведомстве отметили, что произошел ряд случаев, когда граждан Эстонии задерживали на границе, опрашивали, или же задерживали на территории Беларуси.

"Во время пребывания там ситуация может стать крайне неприятной для наших граждан", — пояснила дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман.

По ее словам, для эстонцев во время пребывания в Беларуси может стать проблемной возможность получения помощи от дипломатов страны, поскольку еще с мая 2024 года как в Беларуси нет эстонского дипломата, так и в Эстонии нет белорусского представителя. Из-за этого получение помощи может быть затрудненным, длительным во времени, или же вообще невозможным для эстонцев.

Возможны ли поездки из Эстонии в Беларусь

В то же время пересечение границы остается доступным для эстонцев. Продолжается выдача гуманитарных виз, а также в доступе пользователей — возможность приобрести билеты от столицы одной страны до столицы другой.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого, 26 сентября, посольство Польши в Минске призвало граждан воздержаться от поездок в Беларусь, а тех, кто уже прибыл на территорию страны, немедленно ее покинуть. Такие призывы были обусловлены "ростом напряжения", говорилось в заявлении.

Напомним, 9 сентября польское медиа RMF24 передавало слова премьер-министра Дональд Туск, который объявил о закрытии границы с Беларусью из-за масштабных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Также 11 сентября польское издание TVP сообщало, что из-за российско-белорусских учений страна срочно перебросила войска к границам.