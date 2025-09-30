"Ситуація може стати вкрай неприємною": Естонія застерегла громадян від поїздок у Білорусь

Влада Естонії звернулася до своїх громадян із закликами утриматися від поїздок у Білорусь, аргументувавши це тим, що ситуація під час перебування на території країни "може стати вкрай неприємною". За кілька днів до цього Польща також закликала своїх громадян не їздити у Білорусь, а тих, хто вже там, негайно покинути країну.

Застереження щодо поїздок громадян у Білорусь висловили у Міністерстві закордонних справ Естонії через "численні випадки" затримання естонців та представників інших країн як на території, так і на кордоні. Про це пише медіа ERR з посиланням на заклик МЗС.

У відомстві зазначили, що трапилася низка випадків, коли громадян Естонії затримували на кордоні, опитували, або ж затримували на території Білорусі.

"Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян", — пояснила дипломатка естонського МЗС Ангела Саар-Рааман.

За її словами, для естонців під час перебування у Білорусі може стати проблемною можливість отримання допомоги від дипломатів країни, оскільки ще з травня 2024 року як у Білорусі немає естонського дипломата, так і в Естонії немає білоруського представника. Через це отримання допомоги може бути ускладненим, тривалим у часі, або ж взагалі неможливим для естонців.

Чи можливі поїздки з Естонії у Білорусь

Водночас перетин кордону залишається доступним для естонців. Триває видача гуманітарних віз, а також у доступі користувачів — можливість придбати квитки від столиці однієї країни до столиці іншої.

Варто зазначити, що за кілька днів до цього, 26 вересня, посольство Польщі у Мінську закликало громадян утриматися від поїздок у Білорусь, а тих, хто вже прибув на територію країни, негайно її покинути. Такі заклики були обумовлені "зростанням напруження", йшлося у заяві.

Нагадаємо, 9 вересня польське медіа RMF24 передавало слова прем’єр-міністра Дональд Туск, який оголосив про закриття кордону з Білоруссю через масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2025".

Також 11 вересня польське видання TVP повідомляло, що через російсько-білоруські навчання країна терміново перекинула війська до кордонів.