"Разговаривают на одном языке": Лукашенко убежден, что украинцы его простят
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил граждан Украины работать на белорусских предприятиях, несмотря на то, что сами белорусы выезжают из страны.
Во время открытия моста через реку Припять в городе Мозырь белорусский лидер также предположил, что украинцы когда-то его простят, пишет "Белта".
"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать... Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе и для них", — сказал Лукашенко.
Он пояснил, что из-за ситуации с безопасностью на границе с Украиной не хотел ехать на открытие моста, но в итоге передумал.
"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые понимают нас, разговаривают с нами на одном языке. Предприятий у нас хватает. Есть, где можно работать", — отметил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что сами белорусы бегут из страны.
"У нас в Польшу съехало 10-12 тыс. человек, хотя, говорят, миллион выехало", — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко подтвердил развертывание "Орешника" в Беларуси.
В конце сентября Лукашенко заявил, что считал президента Украины Владимира Зеленского своим сыном.