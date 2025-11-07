"Розмовляють однією мовою": Лукашенко переконаний, що українці його пробачать

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив громадян України працювати на білоруських підприємствах, попри те, що самі білорусі виїжджають з країни.

Під час відкриття мосту через річку Прип'ять у місті Мозир білоруський лідер також припустив, що українці колись його пробачать, пише "Белта".

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти і президенту їхати… Але, думаю, пробачать мене українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них", — сказав Лукашенко.

Він пояснив, що через безпекову ситуацію на кордоні з Україною не хотів їхати на відкриття мосту, але зрештою передумав.

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють з нами однією мовою. Підприємств у нас вистачає. Є, де можна працювати", — зазначив Лукашенко.

Відео дня

Він також підкреслив, що самі білоруси тікають із країни.

"У нас до Польщі з'їхало 10-12 тис. осіб, хоча, кажуть, мільйон виїхало", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, наприкінці листопада Олександр Лукашенко підтвердив розгортання "Орешника" в Білорусі.

Наприкінці вересня Лукашенко заявив, що вважав президента України Володимира Зеленського своїм сином.