Балакучий Лукашенко заплатить за участь у вторгненні в Україну, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить нещодавнім спробам Олександра Лукашенка показати нібито доброту до українського народу, адже саме з території його країни Росія напала на Україну вранці 24 лютого 2022 року.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

Зеленський відповів Лукашенку

"Лукашенку треба не забувати, бо зараз він щось дуже балакучим у медіа став і показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта о четвертій ранку з ракетами, яка прийшла, не потрібна. Якщо він думає, що своїми словами трішечки заговорить нашу пам'ять… ми молоді люди, все дуже гарно пам'ятаємо, і він все одно буде сплачувати за те, що зробив, а саме допустив наступ зі своєї території. Початок повномасштабної війни прилетів по нам з території Білорусі. Ніхто це забувати не буде", — наголосив президент України.

Ці слова Зеленський сказав у контексті того, що Україна ніколи не погодиться на мирні переговори з РФ на території Білорусі, оскільки ця країна допомагає Кремлю в його агресії.

Словам президента України передувала заява Олександра Лукашенка під час відкриття мосту через річку Прип'ять. Тоді він зробив вигляд, що співчуває українцям через війну, і запросив їх приїжджати до нього в країну на роботу.

"Приїжджайте, українці! Ми з радістю вас приймемо. Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам... Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють із нами однією мовою... Утім, біда прийшла в дім нашого сусіда. Думаю, що устаканимося ми із цією проблемою", — заявив Лукашенко.

Наприкінці листопада Олександр Лукашенко підтвердив розгортання "Орешника" в Білорусі.

А наприкінці вересня Лукашенко заявив, що вважав президента України Володимира Зеленського своїм сином.