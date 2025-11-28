"Не ожидали": лидеры ЕС узнали о содержании мирного плана Трампа из СМИ, — NYT

Глава многих государств Европейского Союза узнали о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа после того, как пресса обнародовала 28 его пунктов.

Одним из тех, кто узнал о мирных положениях таким образом был канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет The New York Times со ссылкой на 16 чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников издания, Мерц был поражен как содержанием этого плана, так и способом, которым о нем узнал.

"Высокопоставленные европейские чиновники знали, что администрация Трампа работала над неким планом, но не ожидали, что он будет настолько выгодным для России. Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европа была исключена из усилий администрации Трампа, направленных на прекращение крупнейшей наземной войны на континенте со времен Второй мировой войны", — говорится в статье.

Відео дня

После этого была организована встреча лидеров Евросоюза на полях саммита "Большой двадцатки" и проведена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же Европа разработала собственный мирный план.

Журналисты подчеркнули, что сначала в Вашингтоне игнорировали ЕС, однако дипломаты смогли повлиять на позицию государственного секретаря США Марко Рубио во время переговоров в Женеве.

Авторы материала также отметили, что поскольку первоначальный мирный план США удалось изменить, то в Европе считают это победой.

Напомним, 27 ноября издание The Atlantic обнародовало материал, в котором говорится о том, что"Мирный план Трампа" зашел в тупик.

Фокус также писал о том, как мирный план США повлияет на ситуацию в Украине.