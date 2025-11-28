"Не очікували": лідери ЄС дізнались про зміст мирного плану Трампа зі ЗМІ, — NYT

Очільник багатьох держав Європейського Союзу дізнались про вміст мирного плану президента США Дональда Трампа після того, як преса оприлюднила 28 його пунктів.

Одним з тих, хто дізнався про мирні положення у такий спосіб був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише The New York Times із посиланням на 16 чиновників, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників видання, Мерц був вражений як змістом цього плану, так і способом, у який про нього дізнався.

"Високопоставлені європейські чиновники знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде настільки вигідним для Росії. Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європа була виключена з зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення найбільшої наземної війни на континенті з часів Другої світової війни", — йдеться у статті.

Відео дня

Після цього було організовано зустріч лідерів Євросоюзу на полях саміту "Великої двадцятки" та проведено зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді ж Європа розробила власний мирний план.

Журналісти підкреслили, що спочатку у Вашингтоні ігнорували ЄС, однак дипломати змогли вплинути на позицію державного секретаря США Марко Рубіо під час переговорів у Женеві.

Автори матеріалу також наголосили, що оскільки початковий мирний план США вдалося змінити, то у Європі вважають це перемогою.

Нагадаємо, 27 листопада видання The Atlantic оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що "Мирний план Трампа" зайшов у глухий кут.

Фокус також писав про те, як мирний план США вплине на ситуацію в Україні.