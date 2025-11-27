Прослушка Виткоффа — шанс для Украины: 5 возможных сценариев развития скандала

Что на самом деле означает утечка разговоров Ушакова-Дмитриева-Виткоффа? 5 сценариев + главный вопрос — "Чья это игра?"

Обнародование разговоров между советником Путина Юрием Ушаковым, спецпосланником Кириллом Дмитриевым и бизнесменом Стивом Уиткоффом (приближенным к Трампу) — не просто очередной "слив". Это момент истины для дипломатического процесса вокруг войны в Украине.

5 наиболее вероятных сценариев развития событий:

1. Свертывание неформальных инициатив

Скандал подорвал доверие как между государствами, так и между переговорщиками. Украина заявляет: "Никаких решений без Киева". Неформальные контакты замораживаются. Уиткофф, вероятнее всего, будет выведен из переговорного процесса.

2. Переформатирование переговорной архитектуры

США, чтобы избежать дальнейшей токсичности, могут официально назначить нового спецпредставителя (как когда-то Волкера) — на эту роль уже претендует новый спецназовец Дэн Дрисколл (из команды вице-президента Ди Венса). Произойдет замена команды, установление четких, официальных рамок. Украина возвращается в центр процесса.

3. Россия использует утечку как информационное оружие

Кремль запускает пропаганду: "Даже США хотят компромисса, а Украина — тормозит". Это распространяется через ООН, СМИ, "нейтральные" государства. Цель — давить на союзников Украины, создать раскол.

4. Внутриамериканский скандал

Уиткофф — близкий к Трампу. Скандал используют в предвыборной кампании. Начнутся слушания в Конгрессе, вопросы к Госдепу. Украина рискует оказаться втянутой в чужую политическую борьбу.

5. Украина перехватывает инициативу

Скандал — это возможность заявить: "Мирные инициативы — только с нашим участием". Предложение — расширение "Формулы мира", четкие принципы по гарантиям безопасности. Возвращение контроля над дипломатической повесткой. Для этого надо думать, кто в США будет представлять Украину. И нужно ли отправлять туда Андрея Ермака, которого там не очень рады видеть.

Но главный вопрос, который сейчас у всех в голове: Чья это все-таки была игра?

1. Российская:

сорвать переговоры, дискредитировать США, расколоть союзников;

запустить волну, что "Запад сам хочет договариваться".

2. Американская:

вывести токсичную фигуру (Уиткоффа), остановить кулуарные договоренности;

перезагрузить процесс, очистив его через скандал.

Краткий вывод:

старый переговорный формат — мертв;

начинается переформатирование, где появятся на переговорном треке новые люди (Дрисколл), новые правила.

Украина имеет уникальный шанс — стать инициатором, а не просто участником.

Но есть и негативная новость — завершение войны в очередной раз затягивается.

