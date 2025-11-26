Пока в Вашингтоне объявляли о "завершении" одной войны, из Пекина прозвучало напоминание о потенциально новой — той, которую Китай рассматривает не как политический выбор, а как историческую неизбежность.

Си Цзиньпин заявил Трампу, что "возвращение Тайваня является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка". Это не дипломатическая формула, а попытка вписать действия Китая в канон "исторической справедливости" и подменить историю собственной версией международных норм (ничего не напоминает?)

Пекин стремится не договариваться, а завершать "исторический цикл". В этой логике Тайвань — даже не тема переговоров, а "неотложная часть" будущего, которое Китай хочет оформить на собственных условиях.

В то время, когда американская политика исходит из коротких циклов, китайская — из длительных и исторических. И каждая нерешительность Запада лишь ускоряет в Пекине ощущение, что благоприятный момент вот-вот наступит.

И пока в последние годы мы ищем способ, кто может повлиять на Россию, тень возможного противостояния вокруг Тайваня становится все чернее. А потенциальные "вознаграждения", которые путин уже получил в результате агрессии против Украины, дают еще больше мотивации тем, кто будет чувствовать силу решать любые конфликты военным путем.

Сигнал Си — это еще не объявление операции. Но это напоминание, что Китай больше не скрывает своих стратегических намерений. И что мир, который оттягивает правильные решения по одному кризису, рискует вступить в эпоху другого — еще более масштабного.

